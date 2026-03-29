89間杜拜巧克力清單！不想排隊買杜拜巧克力Q餅，全台最多89間杜拜巧克力甜點帶你吃。

杜拜巧克力清單與甜點推薦整理，從Q餅到千層蛋糕延伸商品一次看，編輯張人尹表示，粉絲不用出國、不想排隊，也能品嚐到熱門甜點杜拜巧克力Q餅。

近期「杜拜巧克力」在亞洲掀起一波討論熱潮，這款起源於中東的甜點，以濃郁開心果醬與酥脆卡達伊夫絲作為內餡，層次豐富又不顯甜膩，吸引不少粉絲關注。在韓國偶像張員瑛與NCT WISH分享後，聲量迅速擴散，也帶動台灣市場跟進。如今街頭甜點店紛紛出現排隊人潮，不少粉絲就是為了嘗鮮而來。為了讓粉絲更好入手、更快跟上話題，這次窩客島整理出多達89間店家清單，從連鎖品牌到手作甜點工作室通通能吃到，讓粉絲不用出國也能一次掌握這股巧克力風潮。



▲台南遠東香格里拉品香坊「杜拜巧克力Q餅」，Q軟外層包覆開心果與卡達伊夫（Kataifi）酥絲內餡，呈現外Q、內脆的多層次口感。 圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島整理



▲LADY M千層蛋糕引爆搶購與代購熱潮，每日限量開賣即完售。

外Q內酥杜拜巧克力Q餅話題

▲85度C推出杜拜巧克力Q餅，濃郁可可結合開心果醬，打造外Q內酥口感。

杜拜巧克力甜點創意全面延伸

▲多品牌推出千層蛋糕冰淇淋可頌等延伸甜點，讓杜拜巧克力風味在不同品項中展現多元變化。圖／傳遞幸福法式甜點提供；窩客島整理

巧克力Q餅話題持續延燒

▲多間甜點店出現供不應求情況需排隊或預購，粉絲想跟風建議先確認供應或選擇現貨店家較容易入手。圖／美德糕餅舖提供；窩客島整理



▲韓國偶像分享帶動話題延燒，台灣甜點市場快速跟進整理出89間店家清單讓粉絲輕鬆掌握。圖／聖保羅烘焙花園提供；窩客島整理

致敬經典的「杜拜巧克力Q餅」推薦

這次掀起話題的甜點「杜拜巧克力Q餅」主打外層Q彈、內餡酥脆的雙重口感，在台灣販售的「杜拜巧克力Q餅」，在中東風味為主角，搭配台灣常見的大福、麻糬元素，讓整體口感更有層次。包含85°C、糖村等連鎖品牌，以及拌伴、飽嗝、舔舔手馬卡龍等排隊名店都推出相關商品。同時，芋芋甜點舖、和日大福、Miss V Bakery、溫甜製所、宜可頌烘焙專門店等手作品牌也各自發揮創意，打造不同版本的Q餅，在台灣重現杜拜巧克力Q餅口感。除了經典的杜拜巧克力Q餅之外，各家品牌也持續以「杜拜巧克力」為核心發展出更多延伸甜點，讓吃法更加多元。像是Lady M、時飴、皮皮手作千層與Maison Papillon推出千層蛋糕版本，將開心果與巧克力層層堆疊。DQ則結合冰淇淋打造台北101限定暴風雪冰品，而晶華酒店推出杜拜巧克力可頌，傳遞幸福法式甜點推出杜拜巧克力 開心果玫瑰Q塔，甚至Cheers Pub Macau還延伸出Pizza版本。這波「杜拜巧克力Q餅」話題持續延燒，從經典的杜拜巧克力Q餅甜點，也被陸續延伸成爲不同甜點，從舒芙蕾、蛋捲到泡芙，各式載體都能看到開心果風味的應用，不只這波甜點話題持續擴散，更有多間甜點都出現供不應求，需要排隊或等待開放預購，粉絲們想要朝聖、想要跟風，建議先確認店家供應情形，或是找不用排隊、現貨開賣的店家先嚐鮮。

85°C：杜拜巧克力Q餅

拌伴 반반 健康韓食：杜拜巧克力Q餅（杜拜巧克力Q餅두쫀쿠）

SIROO CAFE：杜拜巧克力Q餅

舔舔手馬卡龍 Melting Finger：杜拜Q餅（杜拜Q軟餅乾）

burp studio 飽嗝（Burp_studio）：杜拜巧克力球（杜拜巧克力開心果球）

宜可頌烘焙專門店：開心果巧克力草莓大福

芋芋甜點舖：杜拜巧克力Q餅（杜拜巧克力軟Q餅）

Maison Papillon：杜拜巧克力Q餅禮盒

尷尬司康：杜拜巧克力Q餅

聖保羅烘焙花園：杜拜巧克力Q餅

Love&Imagine 愛想像法式甜點店：杜拜巧克力Q餅

馥漫麵包花園FM-Station Official：杜拜巧克力Q餅

美德糕餅舖：杜拜巧克力脆脆Q球

慕慕烘焙DIY桃園平鎮店-MuMu Baking Studio：杜拜巧克力Q條

甜蜜點 the sweet spot：嚼心球 杜拜開心果脆心

日樹烘焙坊•Day tree bakery：杜拜Q軟巧克力

Oklao歐客佬精品咖啡：杜拜巧克力Q餅

小滿家 MAM BAKE：杜拜巧克力Q餅

米菲甜點????：杜拜巧克力Q球

薩格歐式烘焙坊Zeg bakery：杜拜巧克力球

奧瑪烘焙 Auma Bakery：杜拜巧克力Q餅

EDDY FOODY艾迪王工作室：杜拜巧克力麻糬

兔子吃甜點：杜拜巧克力Q餅

木木や：艾許杜拜巧克力QQ球

Hana cafe：杜拜巧克力Q餅

旅禾烘焙：杜拜巧克力Q餅

巴蕾麵包：杜拜巧克力Ｑ餅

小隻羊舖：杜拜Q球

和日大福：杜拜巧克力大福

Miss V Bakery：杜拜巧克力大福

玉香齋養生素食烘焙：杜拜巧克力Q餅

喬語甜點工作室 Joyce's Dessert：杜拜巧克力大福

溫甜製所：杜拜巧克力大福

佇食手作：杜拜巧克力大福

搭啵s手作甜點 ：杜拜巧克力Q餅

秋菓草莓大福：杜拜巧克力草莓大福

胖皮紫米芋泥糕：杜拜巧克力球(棉花糖體)

湯暮麵包：杜拜巧克力大福

來溢園烘焙屋：草莓杜拜巧克力大福

小朱甜點工作室：小山園青嵐抹茶QQ球／杜拜ＱＱ球

丑咖啡：杜拜巧克力Q餅

尼克菓製-甜點工作室：杜拜巧克力大福

許氏良行 feat. 烤不累：杜拜巧克力開心果大福

MUS烘焙坊工作室：杜拜巧克力大福

米思珊手作甜點：杜拜巧克力大福

L&L1998Bakery：杜拜巧克力大福

初見手工甜點：杜拜開心果巧克力大福

春暖 Vembel：日本草莓杜拜巧克力大福

紅斗泥-ほんとうに草莓大福：杜拜巧克力草莓大福

Scarlett's Baking 花柚柚甜點工作室：杜拜巧克力Q球

CHOCO-BEY杜拜巧克力：杜拜巧克力 Q 餅

胖貝甜室：杜拜巧克力 Q 餅

qzzonku：두쫀쿠(杜拜巧克力Q餅)

MeanINg手作：杜拜巧克力Q餅

糖村 SUGAR & SPICE：杜拜巧克力Q餅

法國的秘密甜點：杜拜巧克力Q餅

Maison Kayser：杜拜巧克力Q餅／杜拜巧克力草莓Q餅

甜夜韓式料理：杜拜巧克力Q餅

手掌心×天然寵食：杜拜巧克力Q球(毛孩專屬版)

Be甜點工作室：杜拜巧克力Q餅

台南遠東香格里拉 ：草莓杜拜巧克力Q餅／杜拜巧克力Q餅

美芙meifu 泡芙·伴手禮：杜拜巧克力Q餅

Postre波絲甜手作烘焙坊：杜拜開心果巧克力Q餅

漫拾：杜拜巧克力Q餅

嬌嬌咖啡：杜拜開心果巧克力Q餅

Roll$ Bakery：杜拜開心果巧克力 Q 餅（2 入）

chocochez bakery：杜拜QQ脆餅





以「杜拜巧克力」為延伸的甜點推薦

Dairy Queen (DQ)：杜拜巧克力開心果暴風雪

Maison Papillon：杜拜巧克力千層

皮皮手作千層：杜拜巧克力千層

香緹果子 Circus：杜拜巧克力千層

北港日香珍囍餅：開心酥福餅

尷尬司康：杜拜巧克力壽司

TrueWin初韻：杜拜巧克力舒芙蕾

Lady M Taiwan：杜拜巧克力千層蛋糕

Regent Taipei 晶華酒店：杜拜巧克力可頌

Gen House 根號拾波士頓派：杜拜巧克力波士頓派

常紅蛋糕：杜拜巧克力泡芙

肚肚濃厚土司專賣店：杜拜巧克力Mogu Mogu

木木•卷卷甜點：草莓杜拜巧克力蛋糕

貝力岡法式冰淇淋：杜拜巧克力冰淇淋分享盒

旅禾烘焙：杜拜巧克力生甜甜圈

山摺山甜點：杜拜巧克力千層酥

CHOCO-BEY杜拜巧克力：杜拜巧克力－開心果

Maison Kayser：杜拜巧克力可頌／杜拜巧克力丹麥

Cheers Pub Macau：杜拜朱古力pizza

Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店：探索廚房杜拜巧克力系列甜點吃到飽

GODIVA Crepe：杜拜巧克力可麗餅

實心蛋捲-真心實意的好滋味：杜拜巧克力蛋捲

好咖 Thai：杜拜巧克力千層

台南遠東香格里拉 Shangri-La Far Eastern Tainan：蜂蜜杜拜巧克力／經典杜拜巧克力

美芙meifu 泡芙·伴手禮：杜拜巧克力雙餡泡芙／杜拜巧克力千層

Ladurée Taiwan 拉朵蕾：杜拜巧克力馬卡龍／ 杜拜巧克力法式吐司／ 杜拜巧克力拿鐵／ 開心果奶蓋拿鐵咖啡／開心果餅乾

時飴 Approprié：杜拜巧克力千層

PILLO cafe：杜拜開心果巧克力麻糬吐司

Rayya Treats瑞雅小點：超級開心果脆脆

傳遞幸福 法式甜點Delivering Happiness：杜拜巧克力 開心果玫瑰Q塔