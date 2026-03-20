台南遠東香格里拉杜拜巧克力登場！必吃韓系開心果Q餅與經典款售價地址資訊。

社群熱議的杜拜巧克力正式進軍南台灣，台南遠東香格里拉以雙重口感搶佔市場。資深編輯李維唐表示，這類具高度視覺辨識度與在地化改良的國際甜點，不僅滿足消費者的獵奇心理，更展現了星級飯店接軌全球潮流的研發實力與品牌高度。

隨著社群媒體與短影音的強力推播，一款源自中東、內餡充滿獨特酥脆口感的「杜拜巧克力」正式成為2026年全球甜點界的流量密碼。這股熱潮不僅席捲歐美，更在亞洲市場引發極高的討論度。位於府城的台南遠東香格里拉飯店敏銳察覺這股趨勢，由金牌主廚許煜新領軍，於一樓「品香坊（The Shop）」正式推出杜拜巧克力系列甜點。這場味蕾盛宴不僅包含最原汁原味的經典款式，更引進了在韓國大受歡迎的變奏版Q餅，讓熱愛甜點的饕客無需遠赴杜拜或韓國，更省去昂貴代購的漫長等待，在台南即可一站式體驗雙重國際級的視覺與味覺衝擊 。

▲杜拜巧克力熱潮延燒台南！台南遠東香格里拉品香坊推出「杜拜巧克力系列」，一次呈現經典與韓系Q餅雙話題甜點。 圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島整理



經典工藝再現開心果與卡達伊夫的濃郁交織

「經典杜拜巧克力」的核心靈魂在於其內餡的極致層次。品香坊團隊嚴選高品質開心果內餡，並融合了中東傳統甜點中不可或缺的卡達伊夫（Kataifi）酥絲。這種細如髮絲的酥絲經過特殊處理後，能提供一般巧克力難以企及的清脆咬感。當濃郁的巧克力外層被咬開，微鹹且具堅果深度的開心果醬與爽脆酥絲在口中瞬間綻放，呈現出層次分明的結構。此款經典版單顆售價420元，更針對熟客推出需提前預訂的隱藏版「蜂蜜杜拜巧克力」，單顆售價380元，為濃郁的堅果基調增添了一抹溫潤的自然甜香 。

▲台南遠東香格里拉品香坊「杜拜巧克力Q餅」，Q軟外層包覆開心果與卡達伊夫（Kataifi）酥絲內餡，呈現外Q、內脆的多層次口感。 圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島整理

韓系創意變奏Dujjonku杜拜巧克力Q餅輕盈登場

除了追求正統的巧克力愛好者外，台南遠東香格里拉同步引進了來自韓國的潮流吃法「Dujjonku杜拜巧克力Q餅」。這款甜點打破了巧克力的厚重印象，保留了最具標誌性的開心果與卡達伊夫酥絲內餡，但將外皮改以Q軟有嚼勁的餅體包裹，創造出「外Q、內脆」的強烈對比口感。相較於巧克力版本的醇厚，Q餅展現出更為輕盈、不甜膩的風情，成為不少消費者的回購首選。目前Q餅除原味外，亦提供充滿少女感的草莓風味，單顆售價分別為190元與220元，滿足現代人多變的味覺喜好 。

▲台南遠東香格里拉品香坊「經典杜拜巧克力」，以濃郁巧克力結合開心果內餡與卡達伊夫酥絲，打造外脆內層豐富的口感。 圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島整理



金牌主廚許煜新接軌國際打造南台灣甜點殿堂

台南遠東香格里拉「點心坊」主廚許煜新表示，品香坊其實早在去年耶誕節便領先市場啟動杜拜巧克力專案，並於今年初正式導入韓系Q餅。許主廚強調，團隊不僅是引進潮流，更在研發過程中進行了在地化的風味調整，讓國際熱搜甜點能更符合台灣消費者的口味平衡。透過主廚對世界甜點趨勢的長期關注，品香坊成功將台南轉化為接軌全球話題甜點的據點。未來飯店也計畫持續引進更多同步國際、兼具創意與高品質的職人甜點，為在地消費者帶來更多驚喜 。

▲台南遠東香格里拉點心坊主廚許煜新，長期關注國際甜點趨勢，持續引進全球話題甜點並結合在地口味創新。 圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島整理

限量供應與預訂指南感受即刻的甜蜜熱潮

「杜拜巧克力系列」即日起於台南遠東香格里拉一樓品香坊（The Shop）每日限量供應。由於製作工序繁瑣且近期市場需求量極高，為避免向隅，飯店強烈建議消費者務必至少提前3天進行致電預訂。無論是作為精緻的日常犒賞，或是作為展現品味的節慶送禮與伴手禮，這系列結合杜拜特色與韓式創意的作品，無疑是目前府城最具話題性的選擇。欲訂購可撥打專線（06）702-8856，親身領略這場風靡全球的綠色开心果風暴 。

▲台南遠東香格里拉品香坊「杜拜巧克力Q餅」推出草莓風味，呈現酸甜與濃郁交織的多層次風味。 圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島整理



從杜拜到韓國的「杜拜巧克力系列」甜點風潮

活動時間：2026年3月19日起，每日限量供應 。

活動內容：

經典杜拜巧克力：濃郁巧克力、開心果內餡與卡達伊夫酥絲，售價420元 。

蜂蜜杜拜巧克力：隱藏版風味，需提前預訂，售價380元 。

Dujjonku杜拜巧克力Q餅：外Q內脆韓系口感，原味190元、草莓風味220元 。

台南遠東香格里拉「品香坊（The Shop）」

店家地址：台南市東區大學路西段89號

預訂電話：(06)702-8856（建議至少提前三天預訂）

官方網站：https://sltn.fareasternhotel.com.tw/tc/