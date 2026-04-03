新北最強山林一日遊！烏來台車、瀑布秘境超好拍，療癒行程必收藏。

週末想療癒身心，不妨來趟烏來一日遊！從復古台車、瀑布秘境到溫泉放鬆，一日便能收集絕美景色、消除疲憊。

想短暫逃離都市喧嘩，其實不用跑太遠，新北烏來就是絕佳的療癒聖地！只需短短一天，就能體驗復古台車、隱身山林的高空纜車及唯美秘境，週末立即出發，充滿綠意、美食的質感旅行已經完美就定位。



▲來到烏來，絕不能錯過繽紛台車與壯麗瀑布，山林、水景一日就能全收齊。（部落客：小珊珊、旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣）

▲烏來在地老店多以在地食材入菜，料理風味純樸鮮美，經典滋味讓人一吃就難忘。（部落客：麥的小窩、Ivenの窩）

搭乘烏來小台車，穿梭林間綠意

抵達烏來後，第一站先去搭乘懷舊感十足的「烏來台車」！這條全台僅存的輕便鐵路，早期用來運輸木材，如今成為最受歡迎的觀光亮點。坐在半開放式的繽紛車廂裡，欣賞沿途蓊鬱的山林景緻，抵達瀑布區輕鬆無負擔。





烏來台車

地址：新北市烏來區溫泉街86巷2號

電話：02-26617826

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▲「烏來台車」早期用於運輸木材，如今轉型為觀光體驗，復古車廂充滿特色，且寵物也能一同搭乘，增添不少旅遊樂趣。（部落客：小珊珊）

朝聖瀑布3號店，玻璃屋賞美景

下車後，記得漫步至瀑布正前方的「瀑布3號」，近距離欣賞瀑布的壯麗景緻。這間擁有大片落地窗的玻璃屋咖啡廳，室內裝潢簡約明亮，點一杯熱拿鐵與酥脆鬆餅，坐在舒適的座位區小憩片刻，輕鬆就能收集最佳視角的旅遊美照。





瀑布3號

地址：新北市烏來區瀑布路3號

電話：02-26618058

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▲「瀑布三號」位於烏來瀑布前方，能近距離欣賞水流傾瀉而下的壯觀景致。（部落客：旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣）

▲「瀑布3號」的餐點絲毫不馬虎，甜點、炸物精緻美味，坐在大片玻璃窗前欣賞瀑布景色，格外愜意放鬆。（部落客：旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣）

翡翠谷嚐野菜，吃美食泡足湯

午餐時間，推薦到附近知名的「翡翠谷餐廳」填飽肚子。在地經營30餘年的翡翠谷，不僅提供各式新鮮的在地野菜、溪蝦與招牌放山雞，讓人驚艷的是，可以在享用澎湃的山產美味後，在足湯區為疲憊的雙腳舒緩緊繃，為午後行程積蓄體力。值得一提的是，這裡同時是寵物友善空間，週末帶毛孩踏青時，順訪此處再適合不過。





翡翠谷

地址：新北市烏來區烏來街26、28號

電話：02-26616198

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▲「翡翠谷」餐點以新鮮野菜、在地食材為主，料理豐富多樣，品嚐得到食材最純粹的鮮美。（部落客：麥的小窩）

▲說到「翡翠谷」的一大特色，便是超級佛心的免費足湯，邊泡腳邊欣賞河岸風光，氛圍相當舒心。（部落客：麥的小窩）

搭乘纜車訪雲仙，漫步山林秘境

吃飽喝足後，搭乘高空纜車前往隱身瀑布頂端的「雲仙樂園」。這裡雖然沒有大型遊樂設施，卻保留最原始的森林生態與靜謐氛圍，能在雲霧繚繞的步道中，盡情呼吸芬多精。此外，園區內亦提供夜間賞蛙、DIY體驗等活動，無論是朋友出遊，還是親子、家族旅遊，都能從中獲得滿滿樂趣。





雲仙樂園

地址：新北市烏來區瀑布路1-1號

電話：02-26616511

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▲「雲仙樂園」雖然沒有刺激的遊樂設施，但被滿滿綠意環繞，絕對是必訪的療癒山林秘境。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所）

▲「雲仙樂園」園區佔地寬廣，設有水生植物生態教學池與遊戲區，讓孩子們也能玩得不亦樂乎。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所）

湯布苑泡溫泉，洗去一身疲憊

臨近傍晚回到溫泉街，以高質感聞名的「湯布苑溫泉館」，可說是泡湯的不二選擇。湯屋融合泰雅原住民與日式風格，空間明亮乾淨，透過大面景觀窗，甚至能看見南勢溪的潺潺流水，在溫暖的泉水裡，短短1、2個小時便能讓身心靈徹底放鬆，獨享最療癒的Me time時刻。





湯布苑溫泉館

地址：新北市烏來區溫泉街85號

電話：02-26618001

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▲在「湯布苑」泡湯時可欣賞窗外美景，還設有小電視增添娛樂性，泡湯體驗cp值極高。（部落客：寶貝小飄）

老徐的店嚐佳餚，眷村料理暖胃

泡完湯的回程之際，晚餐不妨安排在地隱藏美食「老徐的店」。這間中式餐廳迄今已開業超過20年，並榮獲米其林推薦，雖隱身於烏來巷弄，人潮卻總是絡繹不絕。桌菜必點招牌的「砂鍋魚頭」與富含膠質的「虎皮豬手」，豐盛且濃郁的眷村好滋味，是來到烏來不容錯過的經典料理。





老徐的店

地址：新北市新店區新烏路三段寶島巷9號

電話：02-26660570

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▲「老徐的店」開業超過20年，並榮獲米其林推薦，桌菜招牌「砂鍋魚頭」深受饕客喜愛。（部落客：Ivenの窩）

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