烏來內洞的美非筆墨難以形容，這裡的景色像一處幽靜的世外桃源，依山傍水，沿途風景秀麗，步道輕鬆好走為無障礙步道，在短短的一公里可同時欣賞蕨類、峽谷、溪流、水壩、瀑布等自然奇觀，吸收芬多精負離子，成為新北CP值高的登山步道，適合全家大小健行。

走進森林親近大自然，感受負離子洗滌身心靈，讓全身通體舒暢！

放假就是要接近大自然，推薦新北最平易近人登山步道－內洞森林遊樂區，可以漫步在最美森林系園區，遊走在森林間享受芬多精負離子，超紓壓的，這條步道全長約一公里輕鬆好走，適合全家大小健行，猶如置身在叢林仙境，夢幻景色美不勝收。

沿途綠蔭遮蔽，遊走在森林間，沐浴在大自然森林裡，真的很療癒～ 影片分享

內洞國家森村遊樂區全票平日65元，假日80元，新北巿民半票40元。

最新優惠：114年烏來Ali好-桂竹筍暨農特產品推廣活動於4/19-20，4/26-27共四天，內洞國家森林遊樂區一律優待票10元入園。

停車場旁的楓葉超美的，想必冬天來楓紅一定更美～

售票口旁還有飲水機免費提供，相當貼心。

走入森林不僅能消暑，還能貼近大自然，呼吸新鮮空氣，在綠茵環繞的森林裡沐浴芬多精

內洞園區必遊景點：烏紗溪瀑布、羅好水壩、樂水橋、內洞瀑布等。

園區步道有分易中難，最短距離為觀瀑步道長約1000公尺30分鐘，中為賞景步道長約1500公尺50分鐘，難為森林浴步道長約1700公尺50分鐘。

推薦觀瀑步道最為親民，沿途平坦及坡度緩和，適合銀髮及親子家庭輪具使用，輕鬆直達樂水橋，近距離欣賞內洞瀑布。

第一站：烏紗溪瀑布，路程約5分鐘，小而美的瀑布，為南勢溪的支流。

旁邊有涼亭可以賞景休憩。

第二站：羅好水壩。

主要功能為水力發電，在這裡將南勢溪的溪水引入隧道，並導入桂山發電廠烏來機組進行發電。

沿途綠蔭遮蔽，走起來相當舒適，不用半小時就到終點站樂水橋。

旁邊有步道可以扺達上層瀑布及下層瀑布，大約100-200公尺，大約3-5分鐘，建議體力好的人可以上去，用不同的角度欣賞內洞瀑布。

在樂水橋上欣賞內洞瀑布居然有兩層，相當特別。影片分享

整座橋上都是最佳美拍視角還有座位休憩。

因地形特殊，森林溪谷將瀑布緊緊包圍，負離子指數為全台之冠。

來這裡建議大口深呼吸，吸收芬多精負離子，紓壓一下疲憊的身心。

下層觀景台，步行約3分鐘， 這裡有個突出去的觀景平台，為最佳美拍視角。

從這裡可以看到樂水橋，居高臨下視野極好。

沿途為階梯步道相當好走，大約5分鐘即可到達上層瀑布。

這裡可以近距離與內洞瀑布合影，感受瀑布的磅薄氣勢，也是最多人拍照打卡觀景台。

中級為賞景步道長約1500公尺50分鐘

這是一條輕鬆好走的森林瀑布步道，適合全家大小一起健行～

內洞國家森林遊樂區：新北市烏來區46號；平日：8:00-17:00；假日：07:00-17:00

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