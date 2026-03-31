桃園親子景點推薦！華泰名品城繽紛童樂派對開跑，巨型油漆桶、Gogoro玩具總動員快閃。

隨著春季連假將至，桃園最具指標性的購物殿堂GLORIA OUTLETS華泰名品城，正式宣佈於4月1日啟動「繽紛童樂派對」 。資深編輯李維唐表示，今年適逢園區10週年 ，華泰名品城透過「放大童年」的主題創意，成功將二、三期廣場轉化為沉浸式互動空間 ，不僅在視覺美感上極具張力，更同步引進ISSEY MIYAKE、MARITHÉ等多個全台獨家品牌 ，完美示範了如何在高CP值購物中疊加深度的親子娛樂體驗。

隨著溫暖春意灑滿大地，全台最具指標性的購物殿堂GLORIA OUTLETS華泰名品城，正式宣佈將於4月1日展開備受期待的「繽紛童樂派對」兒童節系列活動 。今年適逢園區成立10週年，華泰名品城展現強大企圖心，不僅將二、三期廣場化身為沉浸式主題樂園，更同步引進多個全台獨家品牌，致力於打造結合玩樂、藝術與購物的「一站式春季出遊體驗」，成為北台灣連假期間親子出遊的首選之地 。

▲大小朋友都能化身小小藝術家，站進巨型油漆桶裡揮灑創意POSE，把童心無限放大。圖／華泰名品城提供；窩客島整理



繽紛童樂派對：走進小畫家的異想顏料世界

本次活動核心概念為「放大童年玩具X釋放無限創意」，園區三期舞台華麗變身為充滿想像力的「大型顏料世界」 。設計靈感取自童心與無限創意，五彩繽紛的巨型顏料從舞台背板奔流而下，與隨風旋轉的彩色風車相映成趣，讓整個廣場彷彿變成一幅巨大的立體畫布 。為了增強互動感，現場特別打造了擬真調色盤與巨型油漆桶 。大小朋友都能化身為小小藝術家，站進油漆桶中盡情揮灑姿態，捕捉最吸睛的視覺張力 。這種沉浸式的拍照場景，不僅滿足了年輕世代的打卡需求，更讓孩子們在遊戲中探索色彩的奧秘，實踐「玩進顏料裡」的活動宗旨 。

▲三期舞台化身繽紛顏料異想世界，巨型油漆桶及吸睛調色盤打造沉浸式拍照場景，任何角度都好拍。圖／華泰名品城提供；窩客島整理

YOYO全明星熱力唱跳：親子放電最強現場

除了視覺藝術的享受，動態活動更是精彩絕倫 。4月3日至4月6日連續四天，每天下午16:00至17:00，深受孩子們喜愛的YOYO家族全明星將於三期舞台熱力登場 。包括草莓姐姐、羚羊哥哥、KIWI姐姐與YOYOMAN在內的強大陣容，將帶領全場大小朋友一起跳進節奏中，把現場氣氛推向最高潮 。為了回饋熱情的粉絲，哥哥姐姐們準備了上百份驚喜小禮 。此外，凡於活動期間憑當日單筆消費滿2000元的發票，即可於當日下午15:00起，至三期廣場兌換限量的合照券，讓孩子們有機會與偶像近距離紀錄下閃耀的兒童節回憶 。

▲兒童節連假就來最好逛、最好拍、最好玩的華泰名品城。圖／華泰名品城提供；窩客島整理



玩具總動員快閃二期：Gogoro聯名遊樂場大闖關

在二期廣場方面，華泰名品城攜手Gogoro與迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》，打造限時四天的「Gogoro玩樂總動員」主題遊樂車展 。呼應即將上映的《玩具總動員5》，現場矗立著高達4.5米的巨型火箭與飛碟裝置，彷彿將電影場景搬進現實世界 。現場設有豐富的互動關卡，如挑戰精準度的「拯救三眼怪」、穿梭在Pizza盒間的「玩具大搜索」，以及華泰限定的「書櫃接接樂」 。參與民眾完成指定任務後，不僅能獲得限量購物袋與貼紙包，還有機會抽中價值高達74980元的全新Gogoro EZZY 500《玩具總動員》系列聯名機車，將太空好朋友帶回家 。

▲二期廣場與Gogoro X《玩具總動員》合作打造主題遊樂車展，於4月3日至4月6日限時展出，超多趣味互動設施等你來挑戰。圖／華泰名品城提供；窩客島整理

品牌版圖再進化：全台獨家日韓品牌重磅進駐

在追求娛樂體驗的同時，華泰名品城持續強化其「品牌結構升級」的核心策略 。總經理劉亭君指出，園區在今年春節創下業績成長17%的亮眼紀錄，顯示出消費者對「高CP值挖寶模式」的堅定支持 。為了慶祝10週年，園區自4月起迎來9家話題新店，大幅擴張日系與韓系潮流版圖 。最受矚目的莫過於全台獨家Outlet店鋪，包括日系精品指標ISSEY MIYAKE、韓系人氣潮流牌MARITHÉ & FRANÇOIS GIRBAUD，以及充滿設計感的ZANZAN與Plantation/ZUCCa 。此外，為精準鎖定年輕世代，日系名店URBAN RESEARCH與Journal Standard也將強勢進駐三期 。與此同時，經典品牌如LACOSTE、ASICS與Calvin Klein亦同步完成擴店或改裝升級，提供更具競爭力的商品選擇與舒適的購物空間 。

華泰名品城：引領潮流與親子共榮的消費新地標

在百貨市場競爭激烈的戰國時代，華泰名品城憑藉著「差異化定位」與「價格競爭力」，成功在零售市場站穩腳步 。透過這次「繽紛童樂派對」的策劃，華泰名品城不僅展現了對親子家庭的重視，更透過品牌升級吸引潮流人士的目光 。在這個兒童節連假，無論是想要尋找全台唯一的品牌折扣，還是希望與孩子共度繽紛的玩樂時光，華泰名品城都以其無可取代的多元風貌，提供最完整、最具深度的春季出遊提案 。

▲Gogoro X 玩具總動員：二期廣場闖關（11:00–18:00），可抽聯名機車。圖／華泰名品城提供；窩客島整理



華泰名品城「繽紛童樂派對」

活動時間：2026/04/01起（連假限定活動為04/03–04/06）

活動內容：