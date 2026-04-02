清明潤餅由來與熱量大公開。南北口味差異、寒食節傳說與健康吃法全攻略。

春暖花開正是品嚐潤餅的好時節，這項傳統美食不僅是清明祭祖的應景佳餚，更蘊含深厚的寒食節禁火文化。資深編輯李維唐表示，潤餅被譽為「沒有文字的族譜」，透過餡料的濕潤度與甜度，能一眼看透家族的地緣根源。了解其歷史演變與南北口味差異，不僅能吃出節慶的儀式感，更能透過食材調整掌握現代人追求的健康比例。

春暖花開的時節到來，台灣特有的清明節文化即將席捲各地。清明節不只是祭祖掃墓的嚴肅時刻，更是品嚐傳統應景美食潤餅的絕佳時機。每年到了4月，家家戶戶總會準備滿桌的豐盛配料，將春天的滋味包裹在薄透的餅皮中。這1捲看似簡單的在地小吃，其實蘊含著深厚的歷史文化底蘊與先人的智慧。透過親手鋪開餅皮並放入喜愛的食材，我們不僅是在品嚐1項節慶美食，更是在咀嚼1段流傳數百年的動人故事，讓人在1口咬下時，深刻感受到台灣人情味與土地的記憶。

▲全家老小圍聚桌前體驗動手包潤餅的樂趣，這項被譽為「沒有文字的族譜」的傳統習俗，讓清明祭祖時光增添了溫馨的家族傳承感。 / 圖：AI生成、窩客島整理



寒食節禁火傳說與介之推的忠義起源

說到清明節吃潤餅的由來，可以追溯至古代的寒食節。相傳在春秋時代，晉文公為了逼迫隱居在綿山的功臣介之推下山而下令放火，沒想到介之推卻堅持不出並抱樹而死。晉文公對此感到無比悲痛，為了紀念這位忠臣，便下令在這1天全國禁止生火煮飯，百姓只能吃事先準備好的冷食。除此之外，古代為了預防春季天乾物燥引發森林火災，也有著嚴格的禁火管理制度。隨著時間推移，寒食節的冷食習俗逐漸與清明節結合，人們為了方便食用，便用麵粉製成的薄餅皮將各種冷菜包裹起來，這也是潤餅最早期發展的雛形。

從漢代春盤到現代祈福的萬象包羅

除了寒食節的歷史淵源，吃潤餅也與古人迎接春天的習俗息息相關。早在漢代時期，人們就有在立春之日食用春盤的習慣。當時的春盤裡盛裝著各種春季盛產的新鮮生菜，具有迎接新春與祈求農作豐收的美好寓意。這項傳統歷經朝代更迭，春盤中的蔬菜逐漸被包進了餅皮裡，演變成我們今日所熟知的潤餅。薄薄的一張餅皮，不僅包裹著豐富的當季食材，更捲進了人們對新1年的期盼與祝福。在清明時節吃下這1捲充滿活力的春季小吃，象徵著將大自然的生機與恩賜通通吃進肚裡，為身體注入滿滿的能量。

▲職人親手鋪開薄透餅皮，依序放入翠綠豆芽、高麗菜與紅糟肉，最後撒上靈魂般的花生糖粉，展現清明潤餅跨越千年的層次美味。 / 圖：AI生成、窩客島整理

隱形族譜揭密台灣南北潤餅口味大戰

潤餅不僅是歷史的傳承，更被美食家形容為沒有文字的族譜。從1捲潤餅的餡料，就能看出1個家族的地緣淵源與飲食習慣。台灣各地的潤餅有著截然不同的風貌，北部潤餅偏好川燙過的水煮蔬菜與紅糟肉，最後撒上適量的花生糖粉，口感濕潤且清爽。南部潤餅則喜愛先熱炒過的餡料，甚至會加入油麵增加飽足感，並撒上厚厚的花生糖粉，口味偏甜且乾爽。無論是哪1種口味，這捲包羅萬象的美食都展現了台灣飲食文化的極大包容度，讓人在品嚐的同時，也能細細品味家鄉的專屬記憶。

營養師叮嚀掌握低卡配方吃出輕盈春味

在了解潤餅的豐富歷史與文化意涵之後，如何吃得健康也是1門學問。營養師提醒大家千萬別小看這1手可掌握的潤餅，2張餅皮的熱量大約等於3分之1碗白飯。花生粉雖然美味卻也暗藏高熱量，1湯匙的花生粉熱量就直逼45大卡。為了避免熱量破表，建議可以改用無糖花生粉並控制在1湯匙以內，內餡則盡量以水煮與汆燙的蔬菜為主。只要適量添加並多利用當季新鮮蔬果入菜，這捲富含多種蔬菜的春季美食絕對是兼具營養與美味的最佳選擇，讓你在感受節慶氛圍的同時也能吃得健康安心。

▲笑容燦爛的少女在老街建築前大口品嚐現捲潤餅，這捲象徵春天生機的在地小吃，讓現代人也能從一口咬下中感受土地的記憶。 / 圖：AI生成、窩客島整理



清明應景必讀。一分鐘帶你懂潤餅

節慶起源： 源自春秋時代「寒食節」。晉文公為紀念介之推下令禁火，冷食習俗演變為今日的潤餅。

文化象徵： 承襲漢代「春盤」傳統。將當季鮮蔬包入餅皮，象徵祈求豐收並吃進大自然的生機能量。

南北大戰：

北部： 以紅糟肉、水煮蔬菜為主，口感濕潤清爽。

南部： 內餡熱炒並加入油麵，撒上厚實花生糖粉，口味偏甜乾爽。

健康警訊： 2張餅皮熱量等同1/3碗白飯。1湯匙花生粉約45大卡。

專家建議： 改用「無糖花生粉」，內餡以「汆燙蔬菜」取代熱炒，美味與健康兼具。