信義區鬆餅免費吃！Engolili 英格莉莉插旗統一時代，花園秘境熔岩鬆餅塔 下午茶必拍。

信義區甜點新店 Engolili 英格莉莉開幕推出花園秘境熔岩鬆餅塔與多重優惠活動，編輯張人尹表示，英格莉莉鬆餅招牌必吃，趁開幕免費送快朝聖。

▲Engolili 英格莉莉迎來7週年進駐信義區，打造花園秘境主題門市，結合限定甜點與開幕活動成為下午茶新話題。

信義區下午茶升級！英倫甜點品牌「Engolili 英格莉莉」迎來7週年，同步在信義區打造全新門市，從空間設計到餐點規劃全面升級，以「花園秘境」為主題打造全新用餐空間。英格莉莉此次不只推出門市限定甜點「花園秘境熔岩鬆餅塔」，也結合套餐與開幕活動，打造信義區下午茶新話題。

近百席花園秘境空間

▲Engolili 英格莉莉新門市透過自然植感與開闊動線設計，讓粉絲在信義區也能享受放慢步調的用餐空間。

限定熔岩鬆餅塔亮相

▲Engolili 英格莉莉推出限定花園秘境熔岩鬆餅塔，以流動鮮奶油與花果打造視覺亮點，成為甜點控拍照焦點。

開幕三大優惠整理

▲Engolili 英格莉莉開幕推出三階段優惠，試營運與開幕週皆有點主餐送餐點活動吸引粉絲到訪。

Engolili 英格莉莉開幕優惠整理

Engolili 英格莉莉 統一時代店

試營運期間：4/1（三）－4/3（五）

開幕日期：4/4（六）

門市地址：台北市信義區忠孝東路五段8號3樓(統一時代百貨3F)

訂位電話：02-27223598





這次「Engolili 英格莉莉」統一時代店，以近百席規模打造明亮開闊空間，結合植栽與自然元素，營造出帶有英倫氣息的花園秘境氛圍。整體設計強調舒適與留白感，讓粉絲在用餐過程中不只是吃甜點，也能感受到放慢節奏的空間轉換。從視覺到動線都重新規劃，讓聚餐、約會或日常放空都適合。餐點方面，「Engolili 英格莉莉」推出統一時代店限定「花園秘境熔岩鬆餅塔」，以傾瀉而下的熔岩鮮奶油作為視覺亮點，搭配花果裝飾，呈現多層次口感，也是甜點控、下午茶控必拍。同時，英格莉莉也推出雙人套餐，以1,298元優惠價格一次吃到甜點與主食，包含燉飯與義大利麵等選擇，讓人甜食胃、鹹食胃一次滿足。配合新店開幕，「Engolili 英格莉莉」推出三波優惠。4/1-4/3試營運期間，點兩份主餐送英式炸魚薯條。4/4-4/10開幕週，同樣點兩份主餐可免費獲得「花園秘境熔岩鬆餅塔」。4/1-5/15期間，只要符合低消就送鐵鍋鬆餅兌換券，並加碼評論送薯條與加購優惠。此外，在4/1–4/10還有來店用餐送開幕禮活動，每日限量60份，信義區下午茶就先訂起來。4/1-4/3，點兩份主餐送英式炸魚薯條。4/4-4/10，點兩份主餐可免費獲得「花園秘境熔岩鬆餅塔」。4/1–4/10，來店用餐送開幕禮（現場排隊每日限量 30 份、電話訂位每日限量 30 份，送完為止）4/1-5/15，只要符合低消就送鐵鍋鬆餅兌換券。