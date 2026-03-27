文明堂總本店首次快閃台北！4款長崎蛋糕、售價必看，一開門就要搶。

甜點控衝了！日本百年文明堂總本店首度登台，限時18天進駐忠孝SOGO，空運直送經典雙目糖長崎蛋糕。編輯 鄭雅之表示：一定要一早就衝，太晚來會搶不到！

甜點控的夢幻清單終於實現了！日本必買長崎蛋糕「文明堂總本店」終於快閃來台灣，這間擁有超過120年歷史的甜點老字號，過去對海外市場相對低調，這次特意來台灣首度快閃。即日起到4月6日，在台北遠東SOGO忠孝館舉行的日本展中，大家可以買到最道地的長崎蛋糕。為了讓大家吃到跟日本本店一模一樣的濕潤口感，大手筆採用空運送貨，就是要讓甜點控不用買機票，也能在台北街頭輕鬆品嚐到傳承百年的長崎蛋糕美味。

▲台北SOGO日本展必買清單，文明堂長崎蛋糕明星口味一次開箱。 ▲職人手作抹茶長崎蛋糕，小包裝切片設計讓人隨時享受日本道地美味。





文明堂總本店首度登台快閃

除了最經典的原味之外，這次快閃店最讓粉絲期待的，就是同步引進了巧克力與抹茶兩款大人系隱藏版口味。抹茶口味散發著濃郁的日式茶香，微苦的韻味剛好平衡了蛋糕的甜感，每一口都充滿高級感。而巧克力口味則呈現出類似布朗尼的紮實質地，可可的濃郁香氣在舌尖散開，完全顛覆大家對傳統長崎蛋糕的想像。這兩款口味都貼心設計成5片裝的獨立包裝，不僅方便上班族隨手拿來當下午茶，更是今年最體面的質感送禮首選。

▲期間限定文明堂快閃店進駐忠孝SOGO，免飛日本就能買到殿堂級伴手禮。





必買經典長崎蛋糕！有小包裝超方便

來到文明堂總本店的攤位，最不能錯過的絕對是那份傳承百年的經典長崎蛋糕。這款蛋糕最迷人的地方，就在於蛋糕底部鋪滿了亮晶晶的雙目糖顆粒，咬下去那種卡滋卡滋的脆口層次，搭配細緻綿密的蛋香蛋糕體，正是讓甜點控瘋狂的靈魂所在。現場除了有大盒裝的0.6號經典款，適合全家人一起分享，也有精緻的小包裝可以選擇。由於所有商品都是限量販售，加上職人手作的珍貴產量，建議大家下班後動作要快，否則晚了可能就只能看著空架子嘆氣。

▲巧克力長崎蛋糕口感濃郁，類似布朗尼的紮實質地是大人系甜點首選。

文明堂總本店 台北快閃資訊

活動日期： 2026/03/20 至 2026/04/06

活動地點： 遠東SOGO忠孝館 12F 活動會館（台北市大安區忠孝東路四段45號）

營業時間： 11:00 至 21:30





文明堂總本店 台北快閃點販售品項、售價

經典長崎蛋糕 0.6號（10片裝）：680元

經典長崎蛋糕（5片獨立包裝）：580元

抹茶長崎蛋糕（5片獨立包裝）：580元

巧克力長崎蛋糕（5片獨立包裝）：580元



注意事項： 全品項皆為日本空運來台、每日限量販售、售完為止。





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文明堂總本店 長崎蜂蜜蛋糕更多照片

▲傳承百年工藝，濕潤蛋糕體與蛋香是「文明堂總本店」長崎蛋糕的美味靈魂。 ▲文明堂總本店經典長崎蛋糕空運來台，底部雙目糖顆粒增加濕潤層次感。

▲抹茶長崎蛋糕散發清香茶韻，日式抹茶微苦風味與蛋糕甜潤完美平衡。