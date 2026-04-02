2026媽祖遶境攻略！臺鐵限定Q版媽祖車票開賣，白沙屯與大甲媽遶境疏運資訊總整理。

隨著臺灣年度宗教盛事白沙屯進香與大甲媽遶境雙雙起跑，大眾運輸的承載力成為信眾關注焦點。對此，資深編輯李維唐表示，臺鐵公司今年聰明地結合文創與疏運需求，推出的Q版媽祖紀念車票不僅具備高度收藏價值，更實質分擔了公路接駁的壓力。建議計畫參與的旅客應優先利用電子票證或提早訂票，才能在人潮巔峰期確保行程順遂，體驗一場更有質感的深度宗教之旅。

臺灣年度宗教盛事白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境即將於4月份隆重登場，為了響應這場規模宏大的民俗活動，臺鐵公司特別結合創意設計，推出令人愛不釋手的「限定Q版媽祖祈福紀念車票」。這款車票不僅具備實際乘車功能，更因其溫馨可愛的插畫形象，成為信眾與旅客爭相收藏的特色紀念品。臺鐵希望透過這份巧思，陪伴每一位踏上朝聖之路的信眾，讓尋求心靈慰藉的旅程更有紀念價值。

▲2026年4月1日發行的Q版媽祖紀念車票，包含大甲與白沙屯兩款設計。圖／編輯 李維唐 攝



Q版媽祖車票限量開賣與購買指南

本次推出的紀念車票主要針對區間車票種進行設計。旅客只要購買票面起站或迄站為「白沙屯站」或「大甲站」的車票，且乘車日期介於2026年4月1日至4月30日之間，即可獲得這款限定版設計。目前全臺灣各車站售票窗口以及自動售票機均有販售，若使用自動售票機則僅限購買當站起程之車票。票面上精心繪製了媽祖神像圖樣，讓原本平凡的車票化身為隨身祈福卡。

▲特寫鏡頭展示兩款紀念車票細節，是2026年朝聖之旅必備的祈福小物。圖／編輯 李維唐 攝

2026大甲媽祖遶境專屬加開班次與訂票攻略

針對預期湧現的龐大人潮，臺鐵公司宣布將於4月17日與4月26日這兩天關鍵日期，全力投入運能疏運。本次計畫加開自強號8列次、區間快車30列次，總計加開38個班次。此外，為了增加單趟載客量，區間車更特別加掛156輛車廂，確保運能全面升級。針對自強號班次，預計於4月3日週五0時起開放網路、台鐵e訂通APP、超商及電話語音訂票，信眾可提前規劃行程，確保交通無礙。

實踐綠色運輸與進香期間乘車注意事項

由於媽祖遶境期間周邊道路往往人車壅塞，找尋車位極為困難，臺鐵公司強烈呼籲民眾響應「綠色運輸」，踴躍搭乘火車前往。這不僅能免除塞車之苦，更是低碳且環保的朝聖方式。臺鐵提醒，進香期間建議提早購買回程車票，或多加利用電子票證感應進站以節省排隊時間。此外，考量到月台人潮擁擠安全，4月17日、4月25日及4月26日這三天，彰化至竹南海線各站將暫停受理兩鐵環保業務，僅限攜車袋折疊式腳踏車進站。





臺鐵限定Q版媽祖祈福紀念車票

販售日期： 2026年4月1日至4月30日

適用票種： 區間車實體車票

購買條件： 票面起、迄站任一站需為「白沙屯站」或「大甲站」。

販售地點：全台各車站售票窗口。

2026大甲媽祖遶境臺鐵疏運專案

重點疏運日期： 2026年4月17日、4月26日

加開班次總計：