0元創業不是夢！快電獎復古迪斯可派對嗨翻台中，森田與丫頭詹子晴親揭14天免費體驗計畫。

快電商透過年度盛事展現整合供應鏈實力，不僅提升加盟主凝聚力，更實質推動數位轉型。資深編輯李維唐表示，這種透過「體驗式創業」降低門檻的策略，配合大數據優化，能精準解決新手痛點，是當前微型創業市場中極具競爭力的模式。

快電商年度盛事「快電獎」於台中盛大登場，現場化身充滿活力的復古迪斯可派對，吸引近1000名加盟主齊聚一堂。活動最高潮莫過於三位創辦人森田、Vic陳雋希以及聯合創辦人丫頭詹子晴親自上陣，帶來動感十足的舞蹈表演，瞬間點燃現場氣氛。這場盛會不僅是慶祝業績，更是分享創業者心路歷程的感人舞台。丫頭詹子晴有感而發地表示，看到許多加盟主，包括單親媽媽與曾缺乏資源的創業者在台上落淚，深感這一年來的努力非常有意義，更確定快電商是幫助平凡人圓夢的數位創業平台。

▲快電商創辦人森田、丫頭詹子晴、Vic陳雋希現身「快電獎」復古迪斯可派對，與加盟主歡慶年度盛事。圖／快電商提供；窩客島整理



整合42家品牌鏈，森田攜手大漢酵素搶攻美容商機

為了強化加盟主的銷售競爭力，本次快電獎獲得眾多知名品牌支持，包含DREAM TREND凱夢、大漢酵素、太極堂、JOYHUI兆億憓、KINYO、SHEN森等42間品牌合作夥伴共同參與，充分展現平台整合供應鏈的深厚實力。創辦人森田強調，平台的角色就是持續完善並豐富商品資源，讓加盟主能專注於銷售與經營。森田更在會中驚喜宣布，將與台灣保養領導品牌大漢酵素推出獨家聯名新品「蕭泌密」，預計於4月10日正式發售。這款新品目前市場詢問度極高，可望成為平台的重點話題商品。

降低數位門檻，Vic陳雋希推14天免費創業體驗

在後疫情時代的電商浪潮下，快電商宣布推出全新的「0元創業啟動方案」，特別鎖定仍在觀望的新手族群。創辦人Vic陳雋希指出，該方案提供14天免費體驗機制，旨在降低創業試錯風險，並透過數據分析與系統化經營模式，打造共榮共好的創業環境。Vic陳雋希也提到，自有機能服飾品牌CHECK2CHECK極鋒雨衣已在市場引起熱烈討論，未來將持續研發高品質機能服飾。此外，丫頭詹子晴也透露未來將媒合更多跨國合作，引進流行熱銷爆品，進一步擴大商品池並提升整體的市場競爭力。

打造友善環境，限時申請開啟斜槓新人生

快電商致力於讓更多人以靈活、可持續的方式投入電商市場，並拓展個人收入來源。自4月1日至4月14日期間，民眾只需至快電商官方客服申請，即可開啟14天創業體驗。這項措施大幅降低了初期的心理與經濟負擔，提升了經營的穩定度。快電商未來計畫透過更多元化的活動與機制優化，建立更完善的數位創業生態系，讓每一位有志創業的加盟主都能在專業資源的支持下，找到屬於自己的發光舞台，實現經濟自主與生活理想。

▲創辦人森田於舞台宣布與大漢酵素聯名新品「蕭泌密」將於4月10日正式發售，搶攻美容市場。圖／快電商提供；窩客島整理

第五屆快電獎復古迪斯可派對暨「0元創業啟動方案」

活動時間：2026年4月1日至2026年4月14日

活動內容：

於活動期間至快電商官方客服申請，即可開啟14天創業免費體驗，降低新手投入門檻 。

獨家聯名新品「蕭泌密」將於4月10日正式發售，由快電商與大漢酵素共同開發 。



