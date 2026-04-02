各品牌推出清明節兒童節連假優惠，編輯張人尹表示，粉絲只要掌握這些超值的活動，吃大餐或是買飲料都能省下花費，開心度過假期。

▲清明節兒童節優惠24間！清明連假吃到飽優惠 速食優惠 飲料優惠24間，買一送一吃起來。

飯店吃到飽優惠 兒童免費用餐

▲台北萬豪Garden Kitchen午間自助美饌規劃五大主題餐區，含「極鮮海物Bar」、現點現做「熱享美饌區」，匯集各國豐盛料理與多道由「國宴主廚」精心設計的中式熱食。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯整理

迎來連續假期，不少粉絲早就安排好出遊與聚餐行程，也讓各大品牌紛紛推出期間限定優惠，這次窩客島整理清明節、兒童節連假24間優惠活動，從飯店吃到飽、連鎖速食到超商與手搖飲通通加入戰局，超狂買一送一讓你4天假期爽吃、爽喝。無論是家庭聚餐、朋友聚會，還是日常外帶飲品，都能趁機搶優惠。想趁假期安排聚餐的粉絲，可以留意各大飯店推出的親子優惠。台北萬豪酒店主打1位大人帶未滿12歲兒童可免費用餐，現場還加碼糖果與氣球表演，增加用餐互動感。六福萬怡酒店則以孩童身高體重數字折抵餐費，讓價格更有彈性。台北遠東香格里拉與台北凱撒大飯店也推出大人帶兒童免收孩童餐費的方案。除此之外，小蒙牛提供打卡即可享140公分以下孩童免費，溫野菜則推出1位大人帶國小以下兒童享150元均一價，讓家庭聚餐準時衝。

連鎖速食話題 熱門炸雞點心狂推買一送一

▲雞塊、洋蔥圈與各式漢堡，漢堡王全家分享餐應有盡有，滿足聚餐美食的所有需求。





聚餐必備的「速食」優惠部分，肯德基推出388元澎湃桶方案，外送滿額再送蛋撻。三商炸雞推出7塊199元組合，拿坡里則有6塊烤雞加3塊腿排特價229元。漢堡王祭出雞塊等7款品項買一送一。達美樂推出滿額加價購大披薩，必勝客與頂呱呱也同步推出披薩與點心相關優惠，還有涓豆腐領軍7大品牌推出炸雞買一送一活動，讓聚餐或外帶選擇更豐富。





超商必搶優惠人氣咖啡買一送一

▲7-ELEVEN推出CITY CAFE特大美式與拿鐵優惠價，搭配思樂冰與霜淇淋第二件10元，粉絲消暑補給更有感。

連鎖手搖飲優惠齊發 人氣飲品買一送一

▲麻古茶坊柚香紅萱外送限定買一送一，職人手作果茶清爽推薦。圖為麻古茶坊果茶資料圖。

2026清明節兒童節連假優惠清單

台北萬豪酒店（Garden Kitchen）連假優惠

看準連假出遊的咖啡需求、飲料需求，4大超商也推出多項咖啡與飲品優惠。7ELEVEN主打精品咖啡買7送7，思樂冰買一送一，以及茶飲買10送10，寄件還能以29元加購霜淇淋。全家則推出指定咖啡買30送30，消費滿199元贈資料夾，霜淇淋5支188元的組合也同步登場。萊爾富主打恐龍冰沙49元與燕麥奶拿鐵30元，OKmart則有美式與拿鐵買2送1，讓粉絲在日常通勤或出遊途中也能順手入手優惠。4天連假期間，約會逛街或外出時少不了手搖飲，各品牌也推出不同優惠吸引粉絲。星巴克於外送平台推出特大杯那堤與星冰樂等品項買一送一。CoCo則推出白沙屯聯名組合，兩杯飲品66元起。COMEBUY在中南部門市祭出指定飲品買一送一，購買大杯還可用24元加購蘋果冰茶。麻古茶坊於外送平台推出大杯柚香紅萱買一送一，大優惠必須先收下。

活動時間：4月3日至4月6日

優惠內容：午間或下午茶餐期，大人攜同未滿12歲兒童用餐並加入官方LINE領券，兒童即可免費用餐；午間餐期加贈造型糖果袋並有氣球表演與扭蛋機互動。

六福萬怡酒店（敘日全日餐廳）連假優惠

活動時間：4月1日至4月12日

優惠內容：兩位成人攜帶一位6歲以上未滿12歲孩童用餐，招待孩童餐費及服務費，並享總餐費減去孩童現場身高體重之折扣。

台北遠東香格里拉（遠東Café）連假優惠

活動時間：即日起至5月31日（每週一至週三）

優惠內容：2位成人支付餐費，同行的11歲（含）以下孩童（至多4位）即可免費用餐。

台北凱撒大飯店 Checkers自助餐廳 連假優惠

活動時間：4月1日至4月30日

優惠內容：一位成人攜帶一位孩童用餐，小孩餐點免費，僅需酌收原價服務費（不適用於下午茶）。

小蒙牛集團（小蒙牛頂級麻辣養生鍋、金大鋤壽喜燒）連假優惠

活動時間：3月1日至4月30日

優惠內容：完成指定打卡任務，140公分以下孩童免費用餐、140公分以上兒童半價。

溫野菜連假優惠

活動時間：3月23日至4月30日

優惠內容：一位大人與一位國小生以下(含)兒童同行，選擇「任您吃方案」可享兒童均一價150元優惠。

涓豆腐領軍集團7品牌連假優惠

活動期間：2026/4/3-2026/4/6

活動內容：炸雞買一送一

肯德基連假優惠

活動時間：3月31日至4月6日

優惠內容：推出特價388元的「保庇澎湃桶」（含5塊咔啦脆雞、4顆蛋撻）；官網外送滿800元輸入代碼「800FREE」送原味蛋撻禮盒1盒。

三商炸雞連假優惠

活動時間：3月31日至4月7日

優惠內容：7塊炸雞桶特惠價199元

拿坡里披薩‧炸雞連假優惠

活動時間：即日起至4月16日

優惠內容：6塊烤雞加贈3塊烤腿排，特價229元。

漢堡王連假優惠

活動時間：4月1日至5月17日（買一送一等活動）

優惠內容：雞塊、辣薯球、洋蔥圈等7款熱門品項買一送一。

摩斯漢堡連假優惠

活動時間：4月1日至4月30日（套餐特價）／4月4日（送繪本）

優惠內容：4/4點購指定套餐免費獲得「雞塊兄弟」繪本

4月1日至4月15日，來店消費「超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」組，享優惠價 89元。

4月1日至4月30日，MOS Order App跨店取「薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」組，買4送1。

達美樂連假優惠

活動時間：即日起至4月12日

優惠內容：單筆消費滿299元加199元可獲大披薩1個；3顆大披薩限定優惠799元。

必勝客連假優惠

活動時間：即日起至4月6日

優惠內容：

大比薩（兩種口味任選） $199元、小比薩+烤雞買一送一、副食買一送一 $59起、買義大利麵/燉飯 送個人比薩$139起。

頂呱呱連假優惠

活動時間：即日起至4月10日

優惠內容：出示優惠圖或代碼，享地瓜薯條、波浪薯條等6款人氣點心買一送一。

7-ELEVEN連假優惠

活動時間：4月1日至4月14日

優惠內容：4/1-4/3精品咖啡買7送7；4/1-4/6思樂冰買一送一及指定咖啡優惠；4/7-4/9特定茶飲買10送10；4/1-4/14交貨便寄件享29元優惠價加購思樂冰或霜淇淋。

全家便利商店連假優惠

活動時間：4月1日至4月7日

優惠內容：4/1指定咖啡買30送30等；4/3-4/7消費滿額享好禮3選1，滿199元贈超級瑪利歐資料夾；4/5-4/7享霜淇淋5支188元；另外有週末買一送一。

萊爾富連假優惠

活動時間：4月3日至4月6日

優惠內容：連假期間，Hi café人氣飲品優惠，大杯恐龍冰沙特價49元、大杯冰恐龍巧克力歐蕾特價20元、燕麥奶拿鐵特價30元、新辻利減糖抺茶歐蕾特價49元。活動期間內實體門市刷卡滿額可抽台灣-泰國來回機票。

OKmart連假優惠

活動時間：4月2日至4月6日

優惠內容：特大杯莊園級美式、拿鐵享買2送1。

星巴克連假優惠

活動時間：4月1日至4月17日（每週三、四、五）

優惠內容：於foodomo平台購買兩杯特大杯指定飲品（那堤、焦糖瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂）享買一送一。

CoCo都可連假優惠

活動時間：3月30日至4月20日

優惠內容：白沙屯天上聖母聯名杯膜及超值組合搭配勇字保冷袋優惠，2杯66元起。

COMEBUY康拜連假優惠

活動時間：2026/03/24 - 04/06

優惠內容：即日起至4/6中南部指定門市「嗨神」等飲品買一送一；4/7起現場購買大杯飲品可以24元加購蘋果冰茶。

麻古茶坊連假優惠

活動時間：即日起至2026/4/7

優惠內容：Uber Eats 平台點購，享柚香紅萱（Ｌ尺寸）買一送一。

功夫茶連假優惠

活動時間：4月6日至4月30日

優惠內容：蕎麥奶蓋茶、蕎麥奶蓋綠茶每杯現折10元。