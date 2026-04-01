大苑子5折開喝！大苑子25週年優惠20杯5折，會員加碼大苑子買一送一要跟上。

大苑子25週年優惠開跑，20杯5折與鳳梨提袋集點活動同步登場，編輯張人尹表示粉絲，如果是新會員還有買一送一、更優惠！

▲大苑子25週年活動開跑，主打在地水果與品牌升級，推出全新形象與紀念包裝設計，粉絲可感受不同飲品體驗變化。

每日限量優惠粉絲搶先喝

▲大苑子推出每日一品20杯5折優惠，2026/4/1-2026/4/5限時登場，搭配會員買一送一與折價券活動吸引粉絲搶購。

限定周邊活動必入手

▲大苑子推出紀念T恤與鳳梨好袋回家活動，粉絲完成任務或集點即可兌換，將品牌周年延伸至生活使用。

大苑子APP 每日一品20杯5折優惠活動

大苑子5折開喝！大苑子迎來25週年，從長期深耕台灣在地水果出發，這次25週年已「延續・更好」作為主軸，讓粉絲在日常喝飲料時，也能感受到產地與品質的連結。大苑子在4/1起推出紀念紙杯與分享瓶設計，還有限定「每日一品20杯5折」以及周邊小物「鳳梨葉纖維提袋」，跟飲料控一起慶生。大苑子在2026/4/1-2026/4/5推出APP限定活動「HAPPY BIRTHDAY 25」，主打每日一品20杯5折優惠，每天早上9點準時開賣，採限量供應形式，想搶優惠的粉絲需要提早準備。同時會員制度也同步加碼，4月新加入即可拿到春熙柳丁翡翠(L)買一送一優惠券與50元折價券，升級尊寵會員則享每月2杯飲品招待與20%點數回饋。除了飲品優惠，大苑子也將25週年延伸到生活周邊，推出紀念T恤與環保提袋活動。4月份只要在APP參加「跟著邱老闆一起喝」任務，完成20天即可獲得限量紀念T恤，數量依序贈送。同時在2026/3/26-2026/4/26推出鳳梨好袋回家活動，購買鳳梨系列飲品累積點數，滿15點即可兌換「鳳梨葉纖維提袋」，讓粉絲在喝飲料的同時，也能把環保融入日常使用。活動期間：自4月1日至4月5日活動內容：早上9:00準時開賣指定飲品20杯組合，享5折優惠。