最有溫度的生命教育！台北市立動物園「動物寶貝」計畫，每天不到3元即可守護台灣黑熊與馬來貘。

現代家長日益重視環境教育，台北市立動物園透過認養計畫將保育轉化為生活儀式。資深編輯李維唐表示，這類計畫能讓孩子在參與中建立同理心，更是都市家庭實踐永續生活風格的最佳途徑。

現代人的生活節奏緊湊，許多人會在週末選擇走進大自然放鬆身心，其中台北市立動物園一直是親子家庭的首選。為了讓大眾能更進一步參與野生動物的保育工作，園方持續推行「動物認養計畫」，邀請家長與孩子透過實際行動，成為野生動物的堅強後盾。這不僅是一場全新的生活體驗，更是將對動物的喜愛轉化為實質幫助的最佳途徑。在繁忙的都市生活中，透過參與認養計畫與孩子一同找到與生態環境共存的和諧步調，讓每一次的遊園時光都變得更有意義。



▲親子在園區內展示印有大貓熊與台灣黑熊Q版插畫的認養卡，這張卡片不僅是保育憑證，更是全家週末遊園的開心通行證。 / 圖：AI生成、窩客島整理

銅板價守護野生動物，小手牽大手共建溫馨保育家園

台北市立動物園的動物認養計畫設計了多元方案，針對一般大眾與上班族，每年只需贊助1000元即可申請成為「動物褓母」，換算下來每天不到3元，是毫無負擔的公益行動。若是家中有12歲以下的孩童，家長還可以為其選擇每年500元的「動物寶貝」專案。透過這樣的機制，父母能在日常生活中引導孩子從小認識動物，培養愛護大自然與尊重生命的正確觀念。這份深刻的生命教育，能讓保育的種子在下一代心中生根發芽，讓孩子看著動物時那充滿好奇與愛的眼神得以延續。

明星動物隨身帶，專屬認養卡打造親子間的情感羈絆

加入計畫後，認養人將獲得一張印有專屬動物圖案的認養卡。申請時民眾可以從眾多明星動物中自由挑選喜歡的圖案，包含大貓熊，歐亞水獺，穿山甲，國王企鵝，台灣黑熊，老虎，白犀牛，甚至還有馬來貘等豐富物種。近期更推出了多款特別版卡面，如二趾樹獺與台北赤蛙，讓這張卡片成為極具收藏價值的質感小物。孩子每次打開書包或家長拿出皮夾時，都能看見自己守護的動物身影，這份專屬感讓保育行動變得貼近生活，充滿了無法取代的溫暖溫度。



▲ 開心的一家人在陽光灑落的園區合影，孩子手捧大貓熊與台灣黑熊合體卡面，記錄溫馨的親子生命教育時光。 圖／台北市立動物園提供；窩客島整理 / 圖：AI生成、窩客島整理

認養人專屬禮遇，5次免費入園開啟週末出遊新計畫

憑藉這張意義非凡的認養卡，認養人可在1年內享有5次免費入園的資格。這項規劃確保了寶貴的資金能確實用於提升動物福祉，同時也為認養人提供實質的回饋。持卡人在園區指定商店消費時能享有專屬折扣，每年園方更會精心策劃認養人限定的特別活動。這些權益不僅讓愛心付出獲得滿滿回饋，也為每個家庭的週末出遊提供了最棒且最具教育意義的提案。讓家長在陪伴孩子觀察動物成長的過程中，深刻體會到生命教育的重要價值。

線上申辦一指搞定，輕鬆開啟綠色永續生活新步調

為了讓更多民眾能便捷地參與，台北市立動物園建置了完善的線上申請系統。民眾只需在家中上網登錄基本資料，並上傳本人臉部清楚的近照1張作為卡片製作使用。完成線上刷卡或轉帳後，精美的動物認養卡約於20個工作天內掛號寄達。若是不熟悉網路操作的民眾，也能親自前往遊園服務中心臨櫃辦理。參與動物認養計畫是實踐綠色永續生活的重要一步，讓台北市立動物園成為我們共同守護，充滿愛與生態希望的城市後花園。



▲認養卡示意圖 / 圖：AI生成、窩客島整理

台北市立動物園動物認養小組

服務諮詢專線：（02）2938-2300分機689

辦理方式：線上申請或園區遊園服務中心現場辦理

台北市立動物園動物認養計畫優惠與活動資訊

動物認養卡專屬回饋： 憑卡於1年內享有5次免費入園資格。

園區消費折扣： 持卡於園區內指定商店消費享專屬優惠。

限定特別活動： 每年不定期舉辦認養人限定專屬活動。

活動時間： 即日起常態辦理

活動內容： 透過每年1000元「動物褓母」或500元「動物寶貝」方案，提供野生動物保育經費，認養者可獲得專屬動物認養卡。