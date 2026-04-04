小七炒泡麵新品推薦！貓下去松露 鹹蛋黃炒泡麵，7-11限定開搶。

台北名店「貓下去」推出小七限定新品，全台都能吃到「松露風味炒泡麵」與「鹹蛋黃風味炒泡麵」，讓泡麵控輕鬆享受名店靈魂滋味。編輯 鄭雅之表示：決定先囤一箱在家裡！

泡麵控要來搶吃！台北人氣餐酒館「貓下去」推出超商限定炒泡麵，特別設計了「松露風味炒泡麵」與「鹹蛋黃風味炒泡麵」兩款限定作品，讓全台饕客不必跑台北也能輕鬆解饞。於即日起在全台 7-ELEVEN 獨家販售，並享有兩件 79 折優惠。這次新品讓全台吃貨走進巷口超商，就能體驗名店的料理靈魂，用最輕鬆的方式享受時髦的餐飲美學，讓日常宵夜也變得很有儀式感。



▲「貓下去炒泡麵」小七獨家上市，松露與鹹蛋黃風味外包裝時髦吸睛。

▲隨時隨地都能開吃，台北名店「貓下去」將創意料理變身方便泡麵。





奢華松露與濃厚鹹蛋黃創意雙風味

兩款「貓下去炒泡麵」完美還原店內調味功力。「松露風味炒泡麵」主打貴婦級香氣，微奢松露結合Q彈麵條，層次感豐富。另一款「鹹蛋黃風味炒泡麵」則是濃郁系首選，鹹香鴨蛋精華緊裹麵身，口感極其刷嘴。這兩款新品將「貓下去」擅長的中西合璧風格縮小在杯麵裡，無論喜愛優雅細緻或強烈重口味，都能在巷口小七找到心頭好，讓簡單的一餐也充滿驚喜美味。



▲宵夜首選「貓下去炒泡麵」超涮嘴讓人吃一口停不下來。





帶著新品回名店解鎖主廚現炒版

除了超商販售，這次還有驚喜的宇宙升級活動。4月底前帶著購買的「貓下去炒泡麵」回到「貓下去」敦北俱樂部，就能以 200 元請主廚加碼現炒。主廚會加入精選配料，將泡麵變身為「松露野菇牛柳炒泡麵」或「鹹蛋黃培根蝦仁炒泡麵」。這種從超商連結回餐廳的趣味玩法，讓原本的「貓下去炒泡麵」擁有雙重魅力，既能在家快速享用，也能到店體驗專業演繹的升級版創意料理。



▲全台 7-ELEVEN 限量開賣「貓下去」聯名炒泡麵，引發泡麵控搶購熱潮。

貓下去炒泡麵 7-11限定

貓下去炒泡麵 優惠活動

販售通路： 全台 7-ELEVEN 門市獨家販售。售價： 59 元。優惠： 即日起至4月28日，享任選兩件 79 折。卡友加碼： 持 uniopen 聯名卡享三件 75 折。

餐廳活動： 2026年4月1日至4月30日，攜帶「貓下去炒泡麵」至「貓下去」門市，加價 200 元可升級主廚特製版。

門市地址： 台北市松山區敦化北路 218 號（每週二公休）。





超商新品吃不完！

推薦閱讀：孔雀餅乾雪糕！7-11新品孔雀餅乾雪糕新品推薦，超商手搖杯可不可 珍煮丹開賣。

推薦閱讀：全家霜淇淋買2送2！哇沙比、甜醬油霜淇淋真的有賣，清明6大優惠跟上。

推薦閱讀：0茶0奶0咖啡因奶茶！可不可愚人節「國王奶茶」靠想像力開喝，7-11三款可不可飲品加碼開賣。





7-11限定貓下去炒泡麵 更多照片

▲兩款話題口味「松露風味炒泡麵」與「鹹蛋黃風味炒泡麵」同步登場。

▲「貓下去」聯名炒泡麵有奢華版松露風味，也有超台鹹蛋黃風味。

▲兩款話題口味「松露風味炒泡麵」與「鹹蛋黃風味炒泡麵」同步登場。