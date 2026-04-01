全家霜淇淋買2送2！哇沙比、甜醬油霜淇淋真的有賣，清明6大優惠跟上。

全家清明連假優惠5折咖啡、買二送二霜淇淋！新口味日式甜醬油尬哇沙比超獵奇。編輯 鄭雅之表示：全家這次愚人節玩很大，你可以不吃但要請朋友吃啊！

清明連假準備好要大吃一波了！全家這次不只推出超獵奇的日式甜醬油與山葵風味霜淇淋，更祭出誠意十足的清明優惠應援大家。從4月1日起連續三天，霜淇淋買2送2與多款咖啡5折起的超狂折扣接力登場，搭配全新的精品布丁與超級瑪利歐贈品活動，讓你不論是出遊踩點還是宅家追劇，都能享受滿滿的小確幸。這篇懶人包幫你整理好所有必吃新品與必搶好康，讓你連假輕鬆省錢又吃得開心。

▲全家霜淇淋買2送2限時快閃，搭配Let's Café咖啡組合優惠最划算。 ▲全家超級瑪利歐電影版資料夾滿額贈，限量5款粉絲必收清明連假好禮。





醬油與哇沙比霜淇淋挑戰味蕾極限

這次全家真的玩大了，竟然把日式甜醬油跟山葵通通變成霜淇淋。限定門市販售的日式甜醬油口味，靈感來自日式街頭的烤醬油糰子，鹹甜交織的焦糖醬香與濃郁乳感完美融合，每一口都像在京都漫步。而山葵風味則是把哇沙比的清爽嗆感細緻還原，吃起來微辣卻回甘，這種衝擊性的獵奇口味一曝光就造成極高討論。這兩款大膽的日系風味冰品，只有在全台限定7間品牌體驗店才吃得到，想朝聖的粉絲千萬別跑錯店。

▲全台7間限定體驗店開賣山葵風味霜淇淋，日式甜醬油鹹甜滋味必嚐。





療癒系布丁與精品堅果霜淇淋同步登場

如果想找點純粹的甜甜滋味，全家這波新品絕對能滿足你。質感滿分的鮮乳坊莊園鮮乳雞蛋布丁全新上市，嚴選非籠飼雞蛋製作，口感滑順軟嫩且奶香超濃郁，4月底前更有嚐鮮優惠。同時全台門市也驚喜回歸了大人系的開心果與蘭姆葡萄霜淇淋，滿滿堅果香氣與優雅微醺風味，最適合在暖春午後享受。 ▲鮮乳坊聯名精品布丁口感滑順，4月28日前全家享有49元嚐鮮優惠價。





咖啡與霜淇淋買2送2連假優惠搶不完

連假想省錢看這裡就對了。全家從4月1日開始連續三天，首波推出霜淇淋口味不限買2送2，讓大家一次吃個過癮。針對開車族與咖啡重度使用者，隨買跨店取也推出特濃美式與拿鐵最低5折起的折扣，還有柳丁橙柚綠等清爽系茶飲2杯75元的快閃優惠。實體店面更祭出消費滿額送好禮、指定支付贈點等活動，甚至只要消費滿199元就能把瑪利歐資料夾帶回家。更有新品「香菜熱狗」上市，不論是想囤咖啡還是搶優惠，這次清明全家攻略一定要筆記下來。

▲全家Fami!ce霜淇淋清明優惠買2送2，多款熱門口味連假踩點必吃。 ▲全家香菜熱狗限量新上市，嚴選新鮮香菜入餡打造社群熱議話題美食。

全家霜淇淋新口味

APP隨買跨店取：4/5至4/7，限時3天5支188元。限定新口味：日式甜醬油、山葵風味，49元，限7間品牌體驗店。(南海店、竹北宏福店、台中永定店、台中復興北店、員林正新店、高雄富裕店、吉安福興店人氣回歸：開心果、蘭姆葡萄霜淇淋。

全家清明連假優惠活動

Fami!ce 霜淇淋好康

4/1至4/3，霜淇淋不限口味買2送2。





4/1至4/3，霜淇淋不限口味買2送2。 Let's Café 與飲品優惠

咖啡特價：4/2至4/6，特濃美式14杯450元、特濃拿鐵12杯450元。

單品咖啡：4/2起推出巴西黃水晶單品咖啡。

手搖茶飲：柳丁橙柚綠、芭C檸檬綠，同品項2杯75元。





咖啡特價：4/2至4/6，特濃美式14杯450元、特濃拿鐵12杯450元。 單品咖啡：4/2起推出巴西黃水晶單品咖啡。 手搖茶飲：柳丁橙柚綠、芭C檸檬綠，同品項2杯75元。 甜點與限定美食

鮮乳坊雞蛋布丁：4/28前優惠價49元，原價55元。

香菜熱狗：4/1起限量販售，售價38元。





鮮乳坊雞蛋布丁：4/28前優惠價49元，原價55元。 香菜熱狗：4/1起限量販售，售價38元。 全家門市活動

活動時間：4/3 - 4/7

滿額贈品：單筆滿199元送超級瑪利歐資料夾乙個。

滿額好禮：單筆滿688元贈鮮乳、玉米濃湯或衛生紙。

外送好康：FamiNow下單滿99元免運，舒潔衛生紙買1送2。





甜點控的新清單！

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