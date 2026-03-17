孔雀餅乾雪糕！7-11新品孔雀餅乾雪糕新品推薦，超商手搖杯可不可 珍煮丹開賣。

7-ELEVEN推出春季新品與優惠活動，包括百吉孔雀餅乾雪糕、可不可蜜香熟成紅茶與珍煮丹黑糖牛奶等新品，同步帶來零食與飲品優惠，讓粉絲逛超商也能補春遊零食。Threads超夯百吉孔雀餅乾雪糕！這次7-11針對春季推出多款新品與優惠活動，從零食、冰品到飲料通通有新選擇，讓逛超商也像在挖寶。3/18至3/22期間，7-ELEVEN推出uniopen會員專屬優惠，指定類別商品消費滿222元現折20元，結帳滿1111元還有機會獲得優惠券或贈品兌換券。其中超高人氣「百吉孔雀餅乾雪糕」還有手搖杯系列「可不可、珍煮丹」飲品必嚐鮮。
百吉孔雀餅乾雪糕超商限定登場7-ELEVEN這次獨家販售「百吉孔雀餅乾雪糕」，一開賣就在社群掀起話題，這款冰品把經典零食孔雀餅乾變成冰品，將熟悉的鹹香餅乾結合冰淇淋，以經典的奶香冰淇淋作為基底，在其中還能吃得到熟悉的孔雀餅乾增添口感層次，單支售價40元，讓粉絲們搶先衝小七嚐鮮。
兩大手搖名店飲品變即飲商品這次手搖飲人氣口味這次也被帶進超商，7-ELEVEN這次與可不可、珍煮丹合作推出即飲新品。其中「可不可蜜香熟成紅茶」保留熟成紅茶溫潤順口的茶香風味，喝起來不苦澀也不甜膩，3/18至3/31推出單件32元、2件59元優惠。另一款「珍煮丹黑糖牛奶」強調乳含量超過50%，搭配濃郁黑糖香氣與厚乳口感，3/18至4/14推出單件38元、2件69元嚐鮮價，飲料控這次在7-11就能隨時開喝。
多款日韓零食新品限定開賣7-ELEVEN這次引進多款日本與韓國零食，包括「味覺糖生巧克力風味軟糖69元」、「日本經典薯條49元」以及「日本黑雷神一口草莓巧克力口味布朗尼79元」。此外還首次販售加勒比海區糖果巧克力品牌「Charles牛奶糖衣可可豆49元」。3/18至4/14期間指定商品推出任選買2送1優惠，3/18至3/31購買Charles牛奶糖衣可可豆還能加1元多1件，增添更多零食選擇。
咖啡茶飲與冰沙優惠整理不只零食新品，飲品優惠也要趁機開喝。7-ELEVEN OPENPOINT行動隨時取推出多項活動，3/16、3/23、3/30「咖啡日」CITY PRIMA精品拿鐵或美式任選2杯99元，此外在3/17、3/24、3/31「好茶日」CITY PEARL珍珠奶茶或黑糖珍珠撞奶任選2杯88元。飲料新品方面，CITY TEA推出春季新品「蜜梅心動冰沙」99元，3/18至3/31第2杯半價，另外「統一布丁冰沙」3/20至3/22限時3天單杯60元。粉絲在7-ELEVEN不只買零食，也能順便搶飲料優惠。
7-11新品推薦可不可蜜香熟成紅茶：35元
3/18~3/31單件32元、2件59元。
珍煮丹黑糖牛奶：42元
3/18~4/14單件嚐鮮優惠38元，2件69元。
百吉孔雀餅乾雪糕：40元
OPENPOINT行動隨時取活動3/16、3/23、3/30周一馬上開心咖啡日-CITY PRIMA中杯精品拿鐵/中杯精品美式任選2杯99元
3/17、3/24、3/31周二質感好茶日，限定icash pay支付-CITY PEARL珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶任選2杯88元、CITY TEA現萃茶琥珀小葉奶茶、梔子花奶青任選2杯88元(限量各5000組)