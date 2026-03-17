孔雀餅乾雪糕！7-11新品孔雀餅乾雪糕新品推薦，超商手搖杯可不可 珍煮丹開賣。

7-ELEVEN推出春季新品與優惠活動，包括百吉孔雀餅乾雪糕、可不可蜜香熟成紅茶與珍煮丹黑糖牛奶等新品，同步帶來零食與飲品優惠，讓粉絲逛超商也能補春遊零食。

▲7-ELEVEN春季新品齊發，從百吉孔雀餅乾雪糕到手搖飲聯名商品，粉絲逛門市就能一次買齊。



▲7-ELEVEN販售珍煮丹黑糖牛奶即飲新品，主打乳含量50%以上與黑糖香氣，推出嚐鮮價（攝影：張人尹）

百吉孔雀餅乾雪糕超商限定登場

▲7-ELEVEN獨家販售百吉孔雀餅乾雪糕，將經典孔雀餅乾結合奶香冰淇淋，打造香脆與滑順層次。

Threads超夯百吉孔雀餅乾雪糕！這次7-11針對春季推出多款新品與優惠活動，從零食、冰品到飲料通通有新選擇，讓逛超商也像在挖寶。3/18至3/22期間，7-ELEVEN推出uniopen會員專屬優惠，指定類別商品消費滿222元現折20元，結帳滿1111元還有機會獲得優惠券或贈品兌換券。其中超高人氣「百吉孔雀餅乾雪糕」還有手搖杯系列「可不可、珍煮丹」飲品必嚐鮮。7-ELEVEN這次獨家販售「百吉孔雀餅乾雪糕」，一開賣就在社群掀起話題，這款冰品把經典零食孔雀餅乾變成冰品，將熟悉的鹹香餅乾結合冰淇淋，以經典的奶香冰淇淋作為基底，在其中還能吃得到熟悉的孔雀餅乾增添口感層次，單支售價40元，讓粉絲們搶先衝小七嚐鮮。





兩大手搖名店飲品變即飲商品

▲7-ELEVEN販售珍煮丹黑糖牛奶即飲新品，主打乳含量50%以上與黑糖香氣，推出嚐鮮價（攝影：張人尹）

多款日韓零食新品限定開賣

▲7-ELEVEN引進味覺糖生巧克力軟糖、日本經典薯條等日韓零食新品，滿足粉絲春遊補貨需求。

咖啡茶飲與冰沙優惠整理

▲7-ELEVEN OPENPOINT推出咖啡日與好茶日優惠，CITY PRIMA與CITY PEARL任選2杯優惠價。

7-11新品推薦

OPENPOINT行動隨時取活動

這次手搖飲人氣口味這次也被帶進超商，7-ELEVEN這次與可不可、珍煮丹合作推出即飲新品。其中「可不可蜜香熟成紅茶」保留熟成紅茶溫潤順口的茶香風味，喝起來不苦澀也不甜膩，3/18至3/31推出單件32元、2件59元優惠。另一款「珍煮丹黑糖牛奶」強調乳含量超過50%，搭配濃郁黑糖香氣與厚乳口感，3/18至4/14推出單件38元、2件69元嚐鮮價，飲料控這次在7-11就能隨時開喝。7-ELEVEN這次引進多款日本與韓國零食，包括「味覺糖生巧克力風味軟糖69元」、「日本經典薯條49元」以及「日本黑雷神一口草莓巧克力口味布朗尼79元」。此外還首次販售加勒比海區糖果巧克力品牌「Charles牛奶糖衣可可豆49元」。3/18至4/14期間指定商品推出任選買2送1優惠，3/18至3/31購買Charles牛奶糖衣可可豆還能加1元多1件，增添更多零食選擇。不只零食新品，飲品優惠也要趁機開喝。7-ELEVEN OPENPOINT行動隨時取推出多項活動，3/16、3/23、3/30「咖啡日」CITY PRIMA精品拿鐵或美式任選2杯99元，此外在3/17、3/24、3/31「好茶日」CITY PEARL珍珠奶茶或黑糖珍珠撞奶任選2杯88元。飲料新品方面，CITY TEA推出春季新品「蜜梅心動冰沙」99元，3/18至3/31第2杯半價，另外「統一布丁冰沙」3/20至3/22限時3天單杯60元。粉絲在7-ELEVEN不只買零食，也能順便搶飲料優惠。可不可蜜香熟成紅茶：35元3/18~3/31單件32元、2件59元。珍煮丹黑糖牛奶：42元3/18~4/14單件嚐鮮優惠38元，2件69元。百吉孔雀餅乾雪糕：40元3/16、3/23、3/30周一馬上開心咖啡日-CITY PRIMA中杯精品拿鐵/中杯精品美式任選2杯99元3/17、3/24、3/31周二質感好茶日，限定icash pay支付-CITY PEARL珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶任選2杯88元、CITY TEA現萃茶琥珀小葉奶茶、梔子花奶青任選2杯88元(限量各5000組)