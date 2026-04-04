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4間基隆雞肉飯必吃攻略！浮誇土雞瀑布、免費雞湯續喝，這幾間不吃會後悔。

永記雞肉飯美珠土雞安一海南雞飯安家雞肉飯
2026-04-04 15:00文字：記者 蕭芷琳 攝影：蕭芷琳
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

基隆雞肉飯推薦必收！精選永記雞肉飯、美珠土雞、安一海南雞飯與安家雞肉飯，排隊名店、浮誇土雞、平價泰式一次吃遍。

基隆雞肉飯推薦清單出爐！從排隊名店「永記雞肉飯」的鮮嫩去骨雞肉與特製辣醬，到「美珠土雞」浮誇系土雞瀑布，再到百元就能開吃的「安一海南雞飯」泰式風味，以及在地社團狂推、50元雞腿飯超佛心的「安家雞肉飯」，通通都是基隆必吃美食代表。不論你是重口味控、CP值派，還是喜歡異國風味，這篇一次幫你整理最強基隆雞肉飯地圖。

▲4間基隆雞肉飯必吃推薦！
▲基隆雞肉飯推薦清單出爐！這篇一次幫你整理最強基隆雞肉飯地圖（攝影：蕭芷琳）
▲不論你是重口味控、CP值派，還是喜歡異國風味，現在全都要趕緊來看（攝影：蕭芷琳）
▲不論你是重口味控、CP值派，還是喜歡異國風味，現在全都要趕緊來看（攝影：蕭芷琳）

基隆雞肉飯推薦「永記雞肉飯」特製辣醬必加、雞湯免費續

位於基隆信義區的「永記雞肉飯」，以現切去骨雞肉飯聞名，每到用餐時間總是排隊人潮不斷。鮮嫩多汁的雞肉搭配店家自製大蒜辣椒醬，讓在地人與旅客都愛不釋口。簡單乾淨的環境與合理價格，也讓這家便當店成為基隆必訪美食之一。

完整文章：基隆排隊雞肉飯！永記雞肉飯 爆量雞肉飯超爽，特製辣醬必加、雞湯免費續。

▲4間基隆雞肉飯必吃推薦！
▲位於基隆信義區的「永記雞肉飯」，以現切去骨雞肉飯聞名，每到用餐時間總是排隊人潮不斷（攝影：蕭芷琳）
▲4間基隆雞肉飯必吃推薦！
▲基隆必吃雞肉飯「永記雞肉飯」店家假日並沒有營業，所以要先往的朋友要注意一下（攝影：蕭芷琳）

基隆雞肉飯推薦「美珠土雞」土雞瀑布超浮誇

來到基隆想找雞肉飯便當？位於基隆後火車站附近的「美珠土雞」是不少在地人心中的首選。每日限量的台東放山雞，不僅香氣濃郁、口感鮮嫩，還有網友直呼是「土雞瀑布」的壯觀畫面，讓基隆雞肉飯愛好者趨之若鶩，現在就一起看看吧。

完整文章：基隆必吃雞肉飯便當！美珠土雞 土雞瀑布超浮誇，在地人都吃這間。

▲4間基隆雞肉飯必吃推薦！
▲基隆必吃雞肉飯便當「美珠土雞」土雞瀑布超浮誇（攝影：蕭芷琳）
▲4間基隆雞肉飯必吃推薦！

▲位於基隆後火車站附近的「美珠土雞」是不少在地人心中的首選（攝影：蕭芷琳）

基隆雞肉飯推薦「安一海南雞飯」平價泰式口味必吃

基隆平價泰式料理「安一海南雞飯」百元開吃！想在基隆找到一間平價好吃的泰式料理？坐落於孝三路的「安一海南雞飯」可別錯過！這家店以親民價格提供經典泰式便當，其中「海南雞飯」、「椒麻雞」、「檸檬魚飯」等十分熱銷，還可以搭配一杯濃郁順口的泰式奶茶，讓人彷彿置身曼谷街頭享受地道美食。

完整文章：基隆平價泰式料理 安一海南雞飯 百元開吃！泰式奶茶超推。

▲4間基隆雞肉飯必吃推薦！
▲基隆平價泰式料理「安一海南雞飯」百元開吃！來基隆可別錯過（攝影：蕭芷琳）
▲4間基隆雞肉飯必吃推薦！
▲基隆平價泰式料理「安一海南雞飯」推薦菜單：海南雞飯 $110（攝影：蕭芷琳）

基隆雞肉飯推薦「安家雞肉飯」50元雞腿飯超划算

「安家雞肉飯」基隆在地社團超推！這邊不只有超吸睛的「50元雞腿飯」，還有老闆的秘製辣椒也要加爆。「安家雞肉飯」的位置就在基隆三坑車站前的巷弄中，店門口還能直接看到火車行駛的模樣。不過這邊每日限量供應，大家可別錯過了。

完整文章：50元雞腿飯在這！秘製辣椒絕對要加，「安家雞肉飯」基隆社團超推這間。

▲基隆三坑車站附近「安家雞肉飯」可是不少基隆在地人的口袋名單（攝影：蕭芷琳）
▲基隆三坑車站附近「安家雞肉飯」可是不少基隆在地人的口袋名單（攝影：蕭芷琳）
▲來這邊必點這款「古早味雞腿飯」，一碗只要50元，讓人直呼佛心（攝影：蕭芷琳）
▲來這邊必點這款「古早味雞腿飯」，一碗只要50元，讓人直呼佛心（攝影：蕭芷琳）

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永記雞肉飯

基隆市信義區東信路54號
3.7

美珠土雞

基隆市中山區安一路73號
0

安一海南雞飯

03-3758790
桃園市桃園區桃鶯路317號
4.1

安家雞肉飯

基隆市仁愛區龍安街155號
4.4