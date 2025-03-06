不只有廟口夜市！來基隆不能錯過的「隱藏版攤車」，運氣好才能吃到。本次精選7間基隆在地美食，包括冬季限定的「麵茶推車阿伯」、60年老字號「謝家米漿」、傳說中的「炭烤豌豆」等，從下午點心到深夜宵夜應有盡有，下次到基隆別錯過。



▲不只有廟口夜市！來基隆不能錯過的「隱藏版攤車」，運氣好才能吃到 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲從下午點心到深夜宵夜應有盡有，下次到基隆別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

基隆神秘古早味「麵茶推車阿伯」

太白粉可以這樣吃！基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」想吃不見得能遇到，每當冬季來臨，街頭巷尾熟悉的汽笛聲響起，那就是「麵茶推車阿伯」來了！他的攤車載著的是黑糖太白粉粿與麵茶的香氣，還有基隆人的回憶與情懷，可說是基隆必吃古早味美食。



完整文章：太白粉可以這樣吃！基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」想吃不見得能遇到。

▲太白粉可以這樣吃！基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」想吃不見得能遇到 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」推著攤車穿梭於基隆的大街小巷，沒有固定的營業時間與地點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



在地營業逾60年「基隆謝家米漿」

杏仁茶只服這間！「基隆謝家米漿」是在地經營超過60年老字號，地點位在基隆慶安宮對面，是當地人熟悉的下午茶選擇。這邊的自家手作米漿在地人超推，冬天時節還能在這裡站著喝米漿，搭配油條沾著吃，可是基隆街頭不可或缺的美食之一。



完整文章：杏仁茶只服這間！「基隆謝家米漿」60年老字號，自家手作米漿在地人超推。



▲杏仁茶只服這間！「基隆謝家米漿」是在地經營超過60年老字號 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲不少基隆在地人都說，杏仁茶只服這間。因為它的味道與市面上的口味截然不同，香濃不膩 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

全台僅此一家「炭烤豌豆」

傳說中的放屁豆！基隆夜市必吃「基隆炭烤豌豆」絕對要買來嘗鮮。炭烤過後的豌豆，混合著炭香與胡椒味，一包只賣50元。同時，這也是全台唯一的炭烤豌豆攤，別的地方可吃不到，難怪每天都吸引當地人與遊客特地前來排隊。



完整文章：傳說中的放屁豆！基隆夜市必吃「炭烤豌豆」就在這邊，一包只賣50元。



▲傳說中的放屁豆！基隆夜市必吃「基隆炭烤豌豆」絕對要買來嘗鮮 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲這也是全台唯一的炭烤豌豆攤，別的地方可吃不到，難怪每天都吸引當地人與遊客特地前來排隊 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

每包只要50元「阿山哥雙胞胎」

來基隆吃美食，才不只有基隆廟口夜市！這家身在基隆火車站周邊的「阿山哥雙胞胎」，可是不少在地人超推的傳統小吃；重點是這攤雙胞胎一整包5個也只要50元，只要10元就輕鬆開吃，價錢根本超佛心，下次來基隆不要只會逛基隆廟口夜市。



完整文章：不只基隆廟口夜市有美食！基隆火車站小吃「阿山哥雙胞胎」在地人超推，一個10元價錢超佛心。



▲基隆火車站周邊的「阿山哥雙胞胎」，可是不少在地人超推的傳統小吃 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



基隆宵夜限定「張媽媽香腸&肉串」

​​​​​​​▲這攤雙胞胎一整包5個也只要50元，只要10元就輕鬆開吃，價錢根本超佛心 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

基隆必吃宵夜「張媽媽香腸&肉串」10元香腸超多汁，招牌蔥肉捲必點。當基隆的夜晚漸漸安靜下來，這家宵夜烤肉店卻成為燈火通明的熱鬧聚點。地點隱藏在基隆孝三路街口；這家不僅是基隆宵夜控心中的第一名，更因為每日供應數量有限，營業時間一天只賣3小時，不過往往不到2小時就完售，大家來基隆可別錯過囉。



完整文章：基隆必吃宵夜「張媽媽香腸&肉串」一天只賣3小時！10元香腸、蔥肉串超多汁。



▲基隆必吃宵夜「張媽媽香腸&肉串」攤位就在孝三路郵局門口，攤販外貌低調 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲基隆必吃宵夜「張媽媽香腸&肉串」10元香腸超多汁，招牌蔥肉捲必點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

基隆60年老店「日式番薯蛋」

是番薯蛋，不是地瓜球！基隆60年老店「日式番薯蛋」一份只要35元，堅持手工製作，每一口都吃得到濃厚的地瓜香氣，與細膩的紅豆內餡，外酥內軟超涮嘴，在其他地方還真沒吃過這一味，現在就趕緊一起來看看這自日治時代傳承的好味道吧。



完整文章：不是地瓜球！基隆60年老店「日式番薯蛋」一份只要35元，外酥內軟超涮嘴。

▲是番薯蛋，不是地瓜球！基隆60年老店「日式番薯蛋」每一口都吃得到濃厚的地瓜香氣 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

▲基隆60年老店「日式番薯蛋」在其他地方還真沒吃過這一味 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



隱藏版麵包攤車「基隆木材麵包」

在地飄香超過30年，基隆隱藏版美食「基隆木材麵包」來崁仔頂可別錯過！這家小攤販位於85度C基隆孝一店前，每當攤位一開，便有許多熟客前來排隊。不過這邊營業時間彈性，通常在下午5點開賣，直到晚上9點或賣完為止，大家來之前不妨可以先透過店家的官方帳號做確認，才不會白跑一趟。



完整文章：是木材還是麵包！基隆隱藏版美食在這、每天賣完就收攤，基隆崁仔頂「基隆木材麵包」每天7種鹹甜都有。



▲在地飄香超過30年，基隆隱藏版美食「基隆木材麵包」來崁仔頂可別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲基隆隱藏版美食「基隆木材麵包」每當攤位一開，便有許多熟客前來排隊 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝