杏仁茶只服這間！「基隆謝家米漿」是在地經營超過60年老字號，地點位在基隆慶安宮對面，是當地人熟悉的下午茶選擇。這邊的自家手作米漿在地人超推，冬天時節還能在這裡站著喝米漿，搭配油條沾著吃，可是基隆街頭不可或缺的美食之一。
「基隆謝家米漿」僅是一個小小攤販，位置就在基隆慶安宮對面，然而這個小小的攤位早已成為基隆街頭的一部分。儘管店家營業時間不定，尤其在雨天或售完時都可能提早收攤，卻無法阻擋老顧客前來探訪。特別是冬天，只要一到營業時間，總能見到一群人站在巷口，一手拿著熱騰騰的米漿細細品味。
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濃厚的花生香氣融入米漿，每一口都帶著溫潤的焦苦香氣，搭配油條食用更是基隆人的經典吃法。油條泡在熱米漿裡，表皮吸滿米漿，入口時香氣四溢，這種古早味是許多基隆人從小到大的回憶。杏仁茶則是也相當受歡迎，香氣濃郁，口感滑順，甚至比米漿還要搶手。
不少基隆在地人都說，杏仁茶只服這間。因為它的味道與市面上的口味截然不同，香濃不膩，是許多遊子心中的思鄉之味。在這裡，米漿不僅僅是一種飲品，更是一段基隆歷史的見證。如果下次來到基隆，記得碰碰運氣，順道來品嚐這份基隆老味道。
基隆慶安宮美食 基隆謝家米漿
地址：基隆市仁愛區忠二路10號200騎樓 慶安宮對面
營業時間：15:00–19:00