基隆廟口夜市「一口吃香腸」8元炭烤香腸超香！如果說到基隆廟口夜市必吃美食，那絕對會提到這間「世盛一口吃香腸」，在地經營超過50年，每逢假日總是吸引滿滿人潮。每條只需8元，一口大小的香腸外皮焦脆，內餡香嫩多汁，還散發著炭烤香氣，還能一口香腸一口蒜，實在是有夠貼心，
「世盛一口吃香腸」位於基隆著名的廟口夜市裡面，店鋪僅是一個小小的攤位，沒有多餘的裝潢，只有正宗炭火在烈焰下燒烤香腸的景象。無論是假日時刻，還是平常晚餐時間，這裡總是排著長長的隊伍，不過店家的出餐速度很快，大家不用等待太久就能享用美味。
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攤位前擺放著新鮮準備的香腸，隨著炭火燒烤，香氣四溢，吸引了許多饕客前來。全店僅販售這款「8元一口香腸」，看似簡單，卻蘊含了豐富的層次感。每根香腸都選用台灣黑毛豬後腿肉，按照黃金比例混合肥瘦肉，灌進天然腸衣中，經過炭火精心烘烤，呈現外酥內嫩的完美口感。
一口咬下，鮮美的肉汁瞬間在口中爆開，滿足感瞬間滿溢，讓人吃過一次便難以忘懷。「世盛一口吃香腸」憑藉其50年來的歷史與穩定的美味，成為基隆廟口夜市必吃的招牌小吃。下次如果大家有機會來到基隆，可就別錯過這份街頭巷尾的這經典好味道。
基隆廟口夜市 一口吃香腸
地址：基隆廟口夜市43-1號
營業時間：11:00–23:45