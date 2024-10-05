「安家雞肉飯」基隆在地社團超推！這邊不只有超吸睛的「50元雞腿飯」，還有老闆的秘製辣椒也要加爆。「安家雞肉飯」的位置就在基隆三坑車站前的巷弄中，店門口還能直接看到火車行駛的模樣。不過這邊每日限量供應，大家可別錯過了。







基隆三坑車站附近，一家名為「安家雞肉飯」的小店，可是不少基隆在地人的口袋名單。這家隱藏在巷弄中的店鋪，地點靠近鐵軌旁邊，望向窗外就能看到火車行駛的模樣，為用餐增添了幾分趣味。店面裝潢簡單，主打木質色調，讓人有種身處日式小店的溫暖感覺。雖然座位數不多，但也不至於擁擠。



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來這邊必點這款「古早味雞腿飯」，一碗只要50元，讓人直呼佛心。除了雞腿飯之外，還有不少每日限定口味可以選擇，有青醬、日式蔥鹽、川味椒麻等，還可以升級為黑羽土雞肉。每一塊雞肉都軟嫩多汁，尤其去骨處理後更顯得方便享用。





基隆三坑車站美食 安家雞肉飯

雞肉飯上鋪著清爽的漬物，讓整道料理更加平衡，避免油膩感。最關鍵的是那特製的辣椒醬，香辣濃郁，讓雞肉的味道更加層次分明。若想更豐富，可以加顆半熟蛋，與米飯和雞肉攪拌在一起，入口時的濃郁感受讓人驚豔。簡單的雞肉飯，卻能帶來滿滿的幸福感，下次來基隆千萬別錯過這家充滿日式氛圍的小店。

地址：基隆市仁愛區龍安街155號

營業時間：11:30–14:00, 16:30–19:00；公休日依照官方粉絲團公告為主。