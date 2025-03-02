是番薯蛋，不是地瓜球！基隆60年老店「日式番薯蛋」一份只要35元，堅持手工製作，每一口都吃得到濃厚的地瓜香氣，與細膩的紅豆內餡，外酥內軟超涮嘴，在其他地方還真沒吃過這一味，現在就趕緊一起來看看這自日治時代傳承的好味道吧。



▲是番薯蛋，不是地瓜球！基隆60年老店「日式番薯蛋」每一口都吃得到濃厚的地瓜香氣 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



▲基隆60年老店「日式番薯蛋」在其他地方還真沒吃過這一味 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

基隆60年老店 日式番薯蛋

基隆60年老店「日式番薯蛋」位於基隆市中正區義二路2巷口，就在舊參議巷牌樓旁，靠近田寮河畔。這個低調的攤位幾乎沒有醒目的招牌，只有熟門熟路的老顧客才知道它的存在。但若遇到天候不佳可能會休息，要靠運氣才能吃到呢。推薦閱讀： 55元吃碳烤三明治！基隆美食「素志久碳烤三明治」只賣早餐時段，早起的鳥兒才吃得到。

▲基隆美食推薦「日式番薯蛋」就在舊參議巷牌樓旁，靠近田寮河畔 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「日式番薯蛋」的製作過程極具傳統風味，老闆每天手工揉製地瓜麵糰，包入綿密的紅豆餡，搓成圓球後下鍋油炸。與常見的地瓜球不同，番薯蛋的口感更加扎實，外層酥脆，內裡則是細緻的地瓜泥，帶著淡淡的甜味。紅豆餡的點綴則讓整體風味更添層次，鹹甜交錯，令人回味無窮。▲基隆美食推薦「日式番薯蛋」老闆每天手工揉製地瓜麵糰，包入綿密的紅豆餡 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝在快速變遷的城市裡，仍有這樣一間堅持手工製作、歷經數十載的傳統點心攤，為基隆人留下兒時記憶的味道。無論是老顧客還是初次品嚐的遊客，都能在這裡找到純樸又美味的日式點心。下次來到基隆，不妨來舊參議巷口，買上一份熱騰騰的「日式番薯蛋」，感受這份跨越時代的經典滋味。▲基隆60年老店「日式番薯蛋」推薦菜單：番薯蛋 $35 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

地址：基隆市中正區義二路2巷巷口

營業時間：14:00–20:00