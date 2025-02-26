55元吃碳烤三明治！基隆廟口美食「素志久碳烤三明治」只賣早餐時段，隱藏在巷弄內，前身為廟口9號攤的它，以親民價格與獨特碳烤香氣吸引無數饕客。不過這邊每日僅早餐時段供應，售完即止，有時候營業時間還沒結束就先賣完了，大家如果來基隆想試試看，那可得趁早呢。



▲基隆廟口美食「素志久碳烤三明治」推薦菜單：豬排火腿蛋三明治 $85、可可亞 冰/熱 $30 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲基隆廟口美食「素志久碳烤三明治」只賣早餐時段，隱藏在巷弄內 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

基隆美食 素志久碳烤三明治

基隆美食「素志久碳烤三明治」店面座落於基隆廟口旁的小巷內，只要循著奠濟宮右側的巷子依指標前行即可。由於每日供應有限，熱門品項經常在中午前售罄，建議想品嚐的朋友儘早前來。「素志久碳烤三明治」菜單主打碳烤吐司，最便宜的「雞蛋碳烤三明治」只要55元就能開吃；招牌熱銷「豬排碳烤三明治」則要85元。推薦閱讀： 50元就能吃超飽！「基隆碳烤三明治」宵夜首選是這間，5層超狂三明治難以一手掌握。

▲基隆美食「素志久碳烤三明治」只要循著奠濟宮右側的巷子，依指標前行即可 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲基隆廟口美食「素志久碳烤三明治」每日供應有限，熱門品項經常在中午前售罄，建議想品嚐的朋友儘早前來 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝吐司經炭火烤得外酥內軟，搭配特製花生醬、美乃滋、新鮮番茄與小黃瓜，清爽而不膩口。而店內「冰可可亞」也是必點，滑順濃郁的可可，可是三明治的絕配；外觀類似養樂多瓶裝，增添趣味。「素志久碳烤三明治」雖然價格比一般早餐店高，但份量實在，讓人一試成主顧。大家有機會不妨早起嚐嚐，這份基隆專屬的早餐吧。▲基隆廟口美食「素志久碳烤三明治」大家有機會不妨早起嚐嚐，這份基隆專屬的早餐吧 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳▲基隆廟口美食「素志久碳烤三明治」吐司經炭火烤得外酥內軟，搭配特製花生醬、美乃滋、新鮮番茄與小黃瓜，清爽而不膩口 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳

地址：基隆市仁愛區仁三路29巷7號

營業時間：07:00–13:00；週一公休

基隆美食 素志久碳烤三明治 推薦菜單

推薦菜單：雞蛋三明治 $55、豬排火腿蛋三明治 $85、可可亞 冰/熱 $30