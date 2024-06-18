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50元就能吃超飽！「基隆碳烤三明治」宵夜首選是這間，5層超狂三明治難以一手掌握。

2024-06-18 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳 人氣：247
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

基隆碳烤三明治有多夯？身為基隆人的宵夜首選「基隆崁仔頂碳烤三明治」，菜單上三明治價錢從50元到100元，每款都相當厚實飽足；來這邊必點經典「總匯三明治」不只5層配料超厚超過癮，本身更是大到難以一手掌握，完全適合兩個人同時享用，一份還只要90元！如此佛心的價錢，來基隆怎麼可以錯過呢？
50元就能吃超飽！「基隆碳烤三明治」宵夜首選是這間/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

「基隆崁仔頂碳烤三明治」就位在基隆火車站與基隆廟口夜市之間，兩者步行只要7至8分鐘即可抵達，且店家營業時間為下午5點至凌晨1點，相當適合來逛夜市吃不飽的朋友，順手帶一份超飽足的三明治回家當宵夜。

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菜單上三明治的價錢從50元到100元都有！「基隆崁仔頂碳烤三明治」最推的當然是這有肉有菜，還有起司蛋的「總匯三明治」。裡頭加了豬排、火腿兩種肉品，在夾入厚厚一層軟嫩的煎蛋與小黃瓜、番茄等蔬菜，抹上美乃滋與花生醬，吃起來毫不膩口，味道相當平衡，整份超有飽足感。
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另外，最便宜的品項「煎蛋三明治」推薦給不想吃肉的朋友，厚實多汁的煎蛋搭配蔬菜與醬料，還有三片土司包裹著，整份竟然只要50元，根本超級划算。不過大家要注意，他們家近期因成本上漲，將傳統的碳烤改為火烤，比較少了一股炭火的香氣，相對之下是菜單價錢沒有改變，這部分稍微有些可惜。
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基隆在地人宵夜首選 基隆崁仔頂碳烤三明治

地址：基隆市仁愛區忠四路1號
營業時間：週三至日 17:00–01:00（週一二公休）

基隆在地人宵夜首選 基隆崁仔頂碳烤三明治 推薦菜單

推薦菜單：煎蛋三明治$50、總匯三明治$90

 

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