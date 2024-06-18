基隆隱藏版美食在這！在地人超推的基隆老店「阿全烤肉」隱身在巷弄內，以菜單上多種品項「炭火烤肉串」養出了一整群老粉絲。其中這款招牌「炭火烤雞腿」最為搶手，有時候一開門就賣完了，不提前預訂還吃不到呢？如果大家懷念香噴噴的炭火烤肉，又不想再居酒屋花大錢的話，現在就把文章收藏起來吧。
要不是在地基隆社團推薦，一般人不住在附近實在不容易注意到！基隆老店「阿全烤肉」地點不只深藏巷弄內，這邊更是一條無尾巷，距離基隆火車站步行需12分鐘的距離，建議騎機車比較容易抵達。由於炭火燒烤需要時間，店家於營業日當天中午12點便會開放預約訂單，建議大家這時後就先打電話預訂，才不會到現場發現想吃的東西都賣完了。
基隆老店「阿全烤肉」主打的就是使用傳統的炭火來烤肉，將滷過的烤肉串再加上炭烤的加持之下，每串都色香味俱全。私心最推薦招牌「炭火烤雞腿」，這款時常還沒開門之前，就被預約光光，是個十分搶手的品項。
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此外，也推薦大家可以選擇「雞尾」、「豬血糕」等經典烤肉配料，還有這邊雞爪一支竟然只要10元；各個品項不只表皮酥脆，香氣也十分入味，絕對是讓人意猶未盡的好味道。最後值得一提的地方，「阿全烤肉」在環境上維護的也相當用心，無論是烤爐或是放置食材的地方，都相當的整潔乾淨，相當推薦大家來基隆旅遊的時候，也可以品嚐看看這在地人超愛的銅板美食。
基隆隱藏版美食 阿全烤肉
地址：基隆市仁愛區成功ㄧ路113巷21弄20號（華四街35號旁）
營業時間：週二三五六 17:30–22:00（中午12點開放先預訂）
基隆隱藏版美食 阿全烤肉 推薦菜單
推薦菜單：雞腿$80、雞尾$25、豬血糕$20、雞脖子$15、雞爪$10