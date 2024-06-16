逛基隆夜市別錯過這邊！基隆火車站美食「阿玉炒牛肉」身為基隆在地老店，光是用咖喱炒麵這一味，長久以來擄獲了不少饕客的味蕾。牛肉包裹著咖哩醬的滑順口感，一定要搭配芥蘭菜大火翻炒，這盤根本就是基隆在地人的白飯小偷。







基隆在地老店「阿玉炒牛肉」地點位在基隆火車站周邊，僅需步行3分鐘即可抵達，如果大家接續想去基隆廟口夜市走走，算是個不錯的前哨戰，可以先來盤在地炒牛肉墊墊胃。不過大家要注意，因為這邊算是小吃店的關係，就算是夏天也沒有冷氣，僅有遮蔭的戶外座位可以稍做乘涼，怕熱的朋友不妨可以選擇天氣涼爽的時間點享用。





來這邊絕對要點的就是「招牌炒牛肉」了！軟嫩的牛肉片沾滿了鹹香的咖哩醬，搭配脆口的芥蘭菜，濃郁滋味每口都相當下飯，一不注意整碗白飯就扒完了呢。如果大家敢吃牛雜的話，不妨也可以試試「炒毛肚」的特別口感，脆口又帶點嚼勁，整盤沒什麼內臟的腥味，絕對是老饕的首選。







通常來這邊享用炒牛肉的同時，會再配上一碗「牛雜湯」來滋潤一下味蕾。只要50元就能喝到整碗各種不同牛雜的清湯，用料實在，喝起來也不會有腥臭味，絕對是炒牛肉的好夥伴。大家有機會到基隆走走時，可別錯過來老店品嚐在地滋味的機會了。



基隆火車站美食 阿玉炒牛肉

地址：基隆市仁愛區忠三路74號

營業時間：週一二四五六 12:00–20:00（週三日公休）

基隆火車站美食 阿玉炒牛肉 推薦菜單

推薦菜單：炒牛肉$150、炒毛肚$150、牛雜湯$50、白飯$15