基隆必吃宵夜「張媽媽香腸&肉串」10元香腸超多汁，招牌蔥肉捲必點。當基隆的夜晚漸漸安靜下來，這家宵夜烤肉店卻成為燈火通明的熱鬧聚點。地點隱藏在基隆孝三路街口；這家不僅是基隆宵夜控心中的第一名，更因為每日供應數量有限，營業時間一天只賣3小時，不過往往不到2小時就完售，大家來基隆可別錯過囉。



▲基隆必吃宵夜「張媽媽香腸&肉串」攤位就在孝三路郵局門口，攤販外貌低調 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



基隆必吃宵夜「張媽媽香腸&肉串」攤位就在孝三路郵局門口，攤販外貌低調，不過周遭卻滿是人潮。每到夜深，老闆早早備好新鮮醃製的香腸與肉串，熱氣騰騰地攤放在爐台上，伴隨炭火的「滋滋」聲，一走到附近就能感受到炭火與肉香交織的氣息。



延伸閱讀：太白粉可以這樣吃！基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」想吃不見得能遇到。



▲基隆必吃宵夜「張媽媽香腸&肉串」10元香腸超多汁，招牌蔥肉捲必點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



基隆必吃宵夜「張媽媽香腸&肉串」菜單僅販售兩種品項，分別是「香腸」、「蔥肉串」兩種。前者烤得恰到好處，多汁彈牙，每口都能感受到脂肪與瘦肉的完美比例；而後者更是過癮，肉片包覆著飽滿青蔥，咬下去後，蔥香與烤肉的焦香融合，令人難忘。搭配份量足夠的新鮮大蒜，宵夜吃這個超過癮。



▲基隆必吃宵夜「張媽媽香腸&肉串」香腸多汁彈牙、蔥肉串蔥香與烤肉的焦香融合，令人難忘 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



「張媽媽香腸&肉串」不僅是基隆深夜裡的一道風景，更是一份溫暖與幸福的象徵。對許多老顧客而言，這裡不僅是一個能填飽肚子的地方，更是一個熟悉且美好的記憶。如果大家下次前往基隆，不妨可以先使用電話預約，與炭火香腸來場深夜約會吧。



▲基隆必吃宵夜「張媽媽香腸&肉串」推薦菜單：香腸 $10、肉串 $50 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



基隆必吃宵夜 張媽媽香腸&肉串

地址：基隆市仁愛區孝三路62號

營業時間：22:30–00:30；週日一公休

預約電話：0912-571-292

菜單：香腸 $10、肉串 $50