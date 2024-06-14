來基隆吃美食，才不只有基隆廟口夜市！這家身在基隆火車站周邊的「阿山哥雙胞胎」，可是不少在地人超推的傳統小吃；重點是這攤雙胞胎一整包5個也只要50元，只要10元就輕鬆開吃，價錢根本超佛心，下次來基隆不要只會逛基隆廟口夜市。
基隆銅板美食「阿山哥雙胞胎」地點就位在基隆火車站周邊，步行只要4分鐘即可抵達，距離基隆廟口夜市也不遠，約需9分鐘距離。一來到攤子附近，便可以看到一顆顆金黃色的雙胞胎，外表有些像炸甜甜圈的模樣，這可是傳統在地的台灣小吃。
「阿山哥雙胞胎」在地營業超過50年，是間祖傳三代的美食；主打手工現場製作，可以看到老闆將麵團一層層疊上後，切塊放進炸鍋膨起的模樣，實在是相當療癒。而這邊全菜單僅販售一個品項，也就是招牌的雙胞胎；吃起來外酥內軟，越嚼越有麵衣香氣，每包50元，相當於1個只要10塊錢，下次來基隆別錯過這道地的銅板小吃了。
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基隆火車站美食 阿山哥雙胞胎
地址：基隆市仁愛區忠三路52號
營業時間：每天08:00–18:00
基隆火車站美食 阿山哥雙胞胎 推薦菜單
推薦菜單：雙胞胎1個12元、5個50元