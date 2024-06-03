不只快閃台北，花蓮必吃「玉里橋頭臭豆腐」插旗基隆孝三路商圈！繼花蓮、宜蘭、桃園有正式店面後，先前也曾經於台北中山快閃，引發排隊搶購人潮；而現在「玉里橋頭臭豆腐」再度北上，這次確定落腳於基隆孝三路商圈，可說是離台北又更近了一步。那當然許多網友也在貼文底下留言，敲碗著台北高雄也要分店。
於花蓮玉里起家的「玉里橋頭臭豆腐」可是不少網友心目中去花蓮必吃的美食之一；不同於其他品牌，使用費工的方式製作，以多次不同油溫酥炸，達到脆口多汁口感的臭豆腐，可是這邊獨有的秘方。
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隨著本店爆紅之後，「玉里橋頭臭豆腐」隨後北上插旗宜蘭礁溪、桃園大觀等地，於今年2月時更快閃台北中山，引發台北人的搶購熱潮；不過因為活動僅為期一個月，且每日限量百份，因此讓許多雙北地區的朋友紛紛敲碗著正式店面。
而現在「玉里橋頭臭豆腐」又有好消息！於即日起將正式插旗基隆孝三路商圈，不過與其他店面不同，這次是和「大台北紅茶」合作，打造複合式店面；北上後的售價也與其他分店相同，不過僅提供3片60元的小份量。口味同樣是搭配經典的蘿蔔絲與台式泡菜，臭豆腐吃起來依然酥脆，如果最近去不了花蓮，也可以到基隆吃個過癮。
玉里橋頭臭豆腐 基隆孝三路商圈
地址：基隆市仁愛區孝三路60號
營業時間：每天 10:00 ~ 20:00
玉里橋頭臭豆腐 基隆孝三路商圈 推薦菜單
推薦菜單：玉里橋頭臭豆腐／售價3片60元