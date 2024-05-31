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回訪率最高的基隆咖啡廳！造船廠正對面、正港工業風「萬祝號」，肉桂捲、鳳梨冰美式推薦必點。

2024-05-31 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 人氣：1,199
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

回訪率最高的基隆咖啡廳！不像大多數基隆咖啡廳進駐正濱漁港周邊，「萬祝號」選擇停泊舊水產館造船廠區、前身為興建於民國57年的鋼索釣具公司，兩位老闆沒有卸下早已斑駁生鏽的鋼索招牌，讓它靜靜見證老宅轉生咖啡廳的全新航程；而正對面為造船廠，大船保養、維修畫面遂成了「萬祝號」的獨享景致。



「萬祝號」老闆為一對表兄弟，表哥主外場，表弟阿曼煮咖啡。兩名「船長」各司其職，。店名靈感源自日本漫畫《萬祝》，故事主人翁是一名15歲的女高中生鮒子，惦記母親生前的叮嚀，展開讓自己變強大的海洋冒險羅曼史；門口神似星際大戰角色BB-8和R2-D2的綜合體為退休船長送的磁羅經，猶如領著「萬祝號」朝遠方航行之象徵。

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「萬祝號」不僅老宅空間迷人，甜點和咖啡表現亦十分優異，是不少外地人會一訪再訪的基隆咖啡廳。招牌為新鮮鳳梨及鳳梨果醬的「鳳梨冰美式」，鳳梨特有的酸甜與香氣鮮明，消暑又解膩，甚至有些熟客點餐時會直接說通關密語：「我與美鳳有約」；肉桂控絕對不能錯過「萬祝肉桂胖」，有別於其他咖啡廳的肉桂捲，這裡的肉桂捲為花捲造型，肉桂香氣淡雅，並以核桃堅果來增添口感。



 

萬祝號推薦

鳳梨冰美式、萬祝肉桂胖



萬祝號店家資訊

地址：基隆市中正區中正路560號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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