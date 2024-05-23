最有個性的老宅彰化咖啡廳！「Stable Fly 穩定飛行模式」位在彰化市永樂街內、自彰化火車站步行大約15分鐘，四層樓的複合式空間、層層各有驚喜，咖啡廳、甜點店、古著、二手物件都有，且開放免費參觀；至於「Stable Fly 穩定飛行模式」最大特色就是香菜咖啡系列，香菜控一定要嘗試。





「Stable Fly 穩定飛行模式」為複合式咖啡店，一樓主要為咖啡廳，甜點店和花藝店進駐二樓，選物店則是在三樓、販售許多老物與舊物等。四樓為露天座位區，並有古著等著有緣人挑選。每層樓各有自己的特色，是喜歡老宅和老物的人，絕對要造訪的彰化咖啡廳。



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香菜控來到「Stable Fly 穩定飛行模式」絕對要嘗試的就是香菜系列飲品，像是香菜美式、香菜歐蕾、香菜甜蜜可可等；香菜拿鐵可見將香菜磨成粉、融入拿鐵之中，香菜味道沒有預期中強烈，但同時咖啡香氣也略減不少，整體滋味十分特別，接受度就如同香菜本身見仁見智了。







Stable Fly 穩定飛行模式推薦

香菜拿鐵

Stable Fly 穩定飛行模式店家資訊

地址：彰化縣彰化市永樂街44巷2號

電話： 04-722-0663