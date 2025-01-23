為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 太白粉可以這樣吃！基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」想吃不見得能遇到。

太白粉可以這樣吃！基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」想吃不見得能遇到。

2025年菜外帶 麵茶推車阿伯 太白粉 麵茶 more
2025-01-23 21:43:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
share
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

太白粉可以這樣吃！基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」想吃不見得能遇到，每當冬季來臨，街頭巷尾熟悉的汽笛聲響起，那就是「麵茶推車阿伯」來了！他的攤車載著的是黑糖太白粉粿與麵茶的香氣，還有基隆人的回憶與情懷，可說是基隆必吃古早味美食。
太白粉可以這樣吃！基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」想吃不見得能遇到
▲▼太白粉可以這樣吃！基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」想吃不見得能遇到 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
太白粉可以這樣吃！基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」想吃不見得能遇到



基隆，這座充滿海港氣息的城市，不僅有迷人的濱海風光，也藏著許多鮮為人知的古早味美食。現年八旬的麵茶推車阿伯，推著攤車穿梭於基隆的大街小巷，沒有固定的營業時間與地點，和他的攤車是一場「美食緣分」。從仁愛市場到廟口夜市都有可能出沒，不固定的行蹤為他的古早味增添一絲神秘，也讓每次邂逅更加珍貴。

推薦閱讀：基隆必喝牛肉湯！基隆美食老店「廣東汕頭牛肉店」祖傳三代，咖哩炒牛肉必吃。
▲▼基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」推著攤車穿梭於基隆的大街小巷，沒有固定的營業時間與地點​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」推著攤車穿梭於基隆的大街小巷，沒有固定的營業時間與地點​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」推著攤車穿梭於基隆的大街小巷，沒有固定的營業時間與地點​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

阿伯的攤車僅販賣兩樣甜品，分別是「黑糖太白粉粿」與「麵茶」，每份只需40元。太白粉粿製作過程簡單卻讓人感到驚奇。先將幾匙太白粉舀入碗中，再用滾水沖泡，隨著湯匙攪拌，晶瑩剔透的太白粉粿在碗中成形。最後淋上濃郁的黑糖漿，香氣撲鼻。
▲基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」推薦菜單：黑糖太白粉粿、麵茶 $40 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」推薦菜單：黑糖太白粉粿、麵茶 $40 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

另一款麵茶則以熱水沖泡出濃稠的質地，入口有著花生香與麥香交織的滋味，是寒冬中的一抹溫暖。幾十年如一日，麵茶推車阿伯以最樸實的方式，守護著這份古早味。對基隆人而言，他不僅是街頭的攤販，更是城市記憶的守護者。下次如果有幸遇見阿伯，不妨停下腳步，品嚐這碗藏著人情味的甜湯吧。
▲基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」不僅是街頭的攤販，更是城市記憶的守護者 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」不僅是街頭的攤販，更是城市記憶的守護者 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

基隆古早味美食 麵茶推車阿伯

地址：基隆仁愛市場附近、忠三路及孝三路口、沿著孝三路轉忠二路走到廟口一帶（通常不會在固定位置）
營業時間：不固定

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#基隆美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

麵茶推車阿伯

phone
place基隆市仁愛區孝三路79巷
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
share place
延伸閱讀
基隆草莓蛋糕推薦！基隆咖啡廳「禾月堂菓子工房」北海道乳酪蛋糕必點。
 記者 蕭芷琳
基隆帶筋肉羹手工現做的獨特口味讓人吃完回味無窮，開店9年就憑好手法招攬許多死忠客人。
 Walker新發現
在地人帶路 隱藏版小吃 in Keelung
 Walker新發現
老房子茶屋 享受府城的愜意與寧靜
 Walker新發現
亞都麗緻打造「餐飲副牌」天香樓mini
 Walker新發現
推薦商品
keyboard_arrow_up