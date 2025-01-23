太白粉可以這樣吃！基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」想吃不見得能遇到，每當冬季來臨，街頭巷尾熟悉的汽笛聲響起，那就是「麵茶推車阿伯」來了！他的攤車載著的是黑糖太白粉粿與麵茶的香氣，還有基隆人的回憶與情懷，可說是基隆必吃古早味美食。



▲▼太白粉可以這樣吃！基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」想吃不見得能遇到 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



基隆古早味美食 麵茶推車阿伯

基隆，這座充滿海港氣息的城市，不僅有迷人的濱海風光，也藏著許多鮮為人知的古早味美食。現年八旬的麵茶推車阿伯，推著攤車穿梭於基隆的大街小巷，沒有固定的營業時間與地點，和他的攤車是一場「美食緣分」。從仁愛市場到廟口夜市都有可能出沒，不固定的行蹤為他的古早味增添一絲神秘，也讓每次邂逅更加珍貴。推薦閱讀： 基隆必喝牛肉湯！基隆美食老店「廣東汕頭牛肉店」祖傳三代，咖哩炒牛肉必吃。

▲▼基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」推著攤車穿梭於基隆的大街小巷，沒有固定的營業時間與地點​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​阿伯的攤車僅販賣兩樣甜品，分別是「黑糖太白粉粿」與「麵茶」，每份只需40元。太白粉粿製作過程簡單卻讓人感到驚奇。先將幾匙太白粉舀入碗中，再用滾水沖泡，隨著湯匙攪拌，晶瑩剔透的太白粉粿在碗中成形。最後淋上濃郁的黑糖漿，香氣撲鼻。▲基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」推薦菜單：黑糖太白粉粿、麵茶 $40 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝另一款麵茶則以熱水沖泡出濃稠的質地，入口有著花生香與麥香交織的滋味，是寒冬中的一抹溫暖。幾十年如一日，麵茶推車阿伯以最樸實的方式，守護著這份古早味。對基隆人而言，他不僅是街頭的攤販，更是城市記憶的守護者。下次如果有幸遇見阿伯，不妨停下腳步，品嚐這碗藏著人情味的甜湯吧。▲基隆古早味美食「麵茶推車阿伯」不僅是街頭的攤販，更是城市記憶的守護者 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：基隆仁愛市場附近、忠三路及孝三路口、沿著孝三路轉忠二路走到廟口一帶（通常不會在固定位置）

營業時間：不固定