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基隆必喝牛肉湯！基隆美食老店「廣東汕頭牛肉店」祖傳三代，咖哩炒牛肉必吃。

2025年菜外帶 廣東汕頭牛肉店 牛肉湯 咖哩炒牛肉 more
2025-01-19 21:41:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

誰說只有台南有好喝的牛肉湯，來基隆這家牛肉湯也是必喝！基隆美食老店「廣東汕頭牛肉店」祖傳三代，可是有超過70年歷史的老字號；歷經時代變遷，如今店內的「咖哩沙茶牛肉」、「清燉牛肉湯」等經典料理，依然吸引著本地居民與慕名前來的遊客，來基隆可別錯過。
▲▼基隆必喝牛肉湯！基隆美食老店「廣東汕頭牛肉店」可不能錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼基隆必喝牛肉湯！基隆美食老店「廣東汕頭牛肉店」可不能錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼基隆必喝牛肉湯！基隆美食老店「廣東汕頭牛肉店」可不能錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



「廣東汕頭牛肉店」現址靠近復興隧道，店面隱身在民宅裡，隨著大大的招牌就能找到。店內用餐空間寬敞明亮，冷氣充足，與過往碼頭工人擁擠熱鬧的飲食攤形成鮮明對比。然而，從牆上掛著的創始人老照片與復古氛圍中，仍能窺見歷史的痕跡。

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▲▼​​​​​​​基隆老店美食推薦「廣東汕頭牛肉店」現址靠近復興隧道，店內用餐空間寬敞明亮，冷氣充足 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼​​​​​​​基隆老店美食推薦「廣東汕頭牛肉店」現址靠近復興隧道，店內用餐空間寬敞明亮，冷氣充足 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼​​​​​​​基隆老店美食推薦「廣東汕頭牛肉店」現址靠近復興隧道，店內用餐空間寬敞明亮，冷氣充足 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

店內最具代表性的菜色便是「咖哩沙茶炒牛肉」，這可是來基隆必吃的料理。不只是沙茶牛肉炒芥藍，更加入咖哩元素，整體濃郁辛香、口感豐富；牛肉片與芥藍在沙茶與咖哩調製的醬汁中快炒，散發出的香氣撲鼻而來，搭配烏龍麵，過癮之餘也有飽足感。
▲▼​​​​​​​基隆老店美食推薦「廣東汕頭牛肉店」​​​​​​​推薦菜單：炒牛肉麵（大份）$150、炒毛肚（小份）$260 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼​​​​​​​基隆老店美食推薦「廣東汕頭牛肉店」​​​​​​​推薦菜單：炒牛肉麵（大份）$150、炒毛肚（小份）$260 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼​​​​​​​基隆老店美食推薦「廣東汕頭牛肉店」​​​​​​​推薦菜單：炒牛肉麵（大份）$150、炒毛肚（小份）$260 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


此外，「清燉牛肉湯」也不能錯過！雖然菜單上寫著是以時價計算，不過價錢不會過於嚇人，三人份只要170元，算是相當平易近人；如果對價錢不放心，也可以事先問問老闆，避免溝通上的誤差。「廣東汕頭牛肉店」的料理不僅是簡單的在地美食，更承載了基隆港的文化故事，下次來到基隆就來這邊試試吧。
▲基隆老店美食推薦「廣東汕頭牛肉店」的料理不僅是簡單的在地美食，更承載了基隆港的文化故事 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼​​​​​​​基隆老店美食推薦「廣東汕頭牛肉店」的料理不僅是簡單的在地美食，更承載了基隆港的文化故事 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

基隆牛肉湯 廣東汕頭牛肉店

地址：基隆市中山區復旦路17之6號
營業時間：11:00–14:30, 17:00–21:00；週一公休

 

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廣東汕頭牛肉店

phone02-2423-3797
place基隆市中山區復旦路17-6號
3.55 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.67
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.33
CP值
3.33
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