說到團購草莓蛋糕，可不能錯過這家！基隆七堵人氣團購名店「郃嘉烘焙坊」每到草莓季登場，都有不少人特地前往購買。他們家以手工製作、用料實在聞名，不只是超狂「雙層草莓蛋糕」，還有「草莓三明治」、「草莓大福」等，草莓控絕對要來朝聖。



▲▼基隆七堵團購名店「郃嘉烘焙坊」推薦菜單：草莓塔 $60、草莓泡芙 $120 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



七堵團購美食 草莓蛋糕 郃嘉烘焙坊

地址：基隆市七堵區福五街98號

營業時間：09:00–21:00