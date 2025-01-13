說到團購草莓蛋糕，可不能錯過這家！基隆七堵人氣團購名店「郃嘉烘焙坊」每到草莓季登場，都有不少人特地前往購買。他們家以手工製作、用料實在聞名，不只是超狂「雙層草莓蛋糕」，還有「草莓三明治」、「草莓大福」等，草莓控絕對要來朝聖。
▲▼基隆七堵團購名店「郃嘉烘焙坊」推薦菜單：草莓塔 $60、草莓泡芙 $120 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
七堵美食推薦「郃嘉烘焙坊」鄰近百福社區，雖然店面外觀樸素，少了現代烘焙坊的華麗裝潢，卻以親切的服務與真材實料吸引大批老饕。這裡的草莓甜點種類相當多元，無論是「雙層草莓蛋糕」，還有「草莓三明治」、「草莓大福」等，在店裡都能直接買到。
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▲七堵美食推薦「郃嘉烘焙坊」鄰近百福社區，雖然店面外觀樸素，不過草莓甜點仍不少人推薦 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
他們家最經典的就是這招牌「北海道雙層草莓蛋糕」，每一塊都堆滿了超大顆鮮紅草莓。蛋糕層次分明，由柔軟的蛋糕體夾著北海道鮮奶慕斯，再配上超多新鮮草莓，用料相當實在，光視覺就讓人食指大動。新鮮草莓的酸甜平衡，加上慕斯的濃郁香氣，每一口都是幸福的滋味。
▲基隆七堵團購名店「郃嘉烘焙坊」推薦菜單：北海道雙層草莓蛋糕 $420 / 郃嘉烘焙坊提供、WalkerLand窩客島整理
除了蛋糕外，也還有「草莓三明治」、「草莓大福」、「草莓泡芙」等多元品項，每一口都是新鮮草莓與奶油的完美搭配，讓人一試成主顧。各位草莓控們，無論是團購、宅配還是親自到店選購，現在都趕緊帶一些草莓甜點回家享用吧。
▲▼ 基隆七堵團購名店「郃嘉烘焙坊」推薦菜單：草莓三明治 $60 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
七堵團購美食 草莓蛋糕 郃嘉烘焙坊
地址：基隆市七堵區福五街98號
營業時間：09:00–21:00