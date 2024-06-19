基隆7間在地美食清單！來基隆不只可以去廟口夜市，基隆火車站周遭也有超多平價在地等著大家。這裡不僅有10元炸雞、10元烤肉、50元碳烤三明治，就連花蓮必吃的「玉里橋頭臭豆腐」也在這邊，下次來基隆不知道要吃什麼？看這篇文章就對了！





「玉里橋頭臭豆腐」是真的北上了

不只快閃台北，花蓮必吃「玉里橋頭臭豆腐」插旗基隆孝三路商圈！繼花蓮、宜蘭、桃園有正式店面後，先前也曾經於台北中山快閃，引發排隊搶購人潮；而現在「玉里橋頭臭豆腐」再度北上，這次確定落腳於基隆孝三路商圈，可說是離台北又更近了一步。那當然許多網友也在貼文底下留言，敲碗著台北高雄也要分店。



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「西八碼頭炸雞」60元炸雞排超佛

10元炸雞脖、60元雞排怎麼能錯過？基隆隱藏美食「西八碼頭炸雞」不僅是在地飄香20年的好味道，在Google上更有超過千則評論與4.3顆星的推薦，這是絕對要收藏的吧。除了好吃，他們家菜單上的價錢也超佛心，光是這只要60元的炸雞排，就讓台北人看了覺得實在有夠羨慕，超希望自己家附近也有一間。



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「阿全烤肉」10元烤肉有夠香

基隆隱藏版美食在這！在地人超推的基隆老店「阿全烤肉」隱身在巷弄內，以菜單上多種品項「炭火烤肉串」養出了一整群老粉絲。其中這款招牌「炭火烤雞腿」最為搶手，有時候一開門就賣完了，不提前預訂還吃不到呢？如果大家懷念香噴噴的炭火烤肉，又不想再居酒屋花大錢的話，現在就把文章收藏起來吧。



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「基隆碳烤三明治」50元就能吃超飽

基隆碳烤三明治有多夯？身為基隆人的宵夜首選「基隆崁仔頂碳烤三明治」，菜單上三明治價錢從50元到100元，每款都相當厚實飽足；來這邊必點經典「總匯三明治」不只5層配料超厚超過癮，本身更是大到難以一手掌握，完全適合兩個人同時享用，一份還只要90元！如此佛心的價錢，來基隆怎麼可以錯過呢？



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「阿玉炒牛肉」基隆人的白飯小偷

逛基隆夜市別錯過這邊！基隆火車站美食「阿玉炒牛肉」身為基隆在地老店，光是用咖喱炒麵這一味，長久以來擄獲了不少饕客的味蕾。牛肉包裹著咖哩醬的滑順口感，一定要搭配芥蘭菜大火翻炒，這盤根本就是基隆在地人的白飯小偷。



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「基隆三鮮水餃」7元水餃有蝦有肉

7元水餃有蝦有肉！基隆廟口夜市「基隆林家三鮮水餃」隱身仁愛市場二樓，身為基隆的排隊小吃之一，每到用餐時間必會充滿人潮，也是不少人來基隆的必吃清單；大家來這邊不僅可以吃到熱騰騰的水餃，也可以選擇冷凍水餃回家自己烹煮享用，喜歡品嚐手工水餃的朋友，現在就趕緊來看看吧。



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「阿山哥雙胞胎」一個10元超佛心

來基隆吃美食，才不只有基隆廟口夜市！這家身在基隆火車站周邊的「阿山哥雙胞胎」，可是不少在地人超推的傳統小吃；重點是這攤雙胞胎一整包5個也只要50元，只要10元就輕鬆開吃，價錢根本超佛心，下次來基隆不要只會逛基隆廟口夜市。



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