10元炸雞脖、60元雞排怎麼能錯過？基隆隱藏美食「西八碼頭炸雞」不僅是在地飄香20年的好味道，在Google上更有超過千則評論與4.3顆星的推薦，這是絕對要收藏的吧。除了好吃，他們家菜單上的價錢也超佛心，光是這只要60元的炸雞排，就讓台北人看了覺得實在有夠羨慕，超希望自己家附近也有一間。
如果說到基隆在地美食，絕對不能錯過這家！身為傳承20多年的美味，基隆隱藏美食「西八碼頭炸雞」以獨家酥炸粉與醃肉配方，打造出各個外皮酥脆，肉質又軟嫩滴汁的炸雞，在當地長久以來打出了名號。這次來到北寧店這邊，因為是外帶店形式，加上這邊不少家庭客消費，在購買時店員會先詢問是否需要現吃，如果想吃熱騰騰的炸雞，可以請店員加熱油炸。
不過大家不用擔心！經過二次油炸的雞肉，肉質並不會因此乾柴；熱騰騰的撥開酥脆的炸雞，不僅香氣四溢，裡頭依然濕潤多汁。不過仔細一看，會發現這邊的價錢實在是有夠佛心！連鎖炸雞店三隻要價80元的炸雞脖子，這邊竟然一隻只要10元。
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加上一塊只要60元的炸雞排，還有70元就能嚐到的炸雞腿，「西八碼頭炸雞」如此便宜的菜單看了讓人失心瘋，買了好幾份要回家和家人一同享用。而目前品牌僅在基隆開了兩間分店，總店在基隆港西8碼頭，另家則是在北寧路上，皆建議大家可以開車前往，交通上會較為方便。
西八碼頭炸雞 北寧店
地址：基隆市中正區北寧路252巷6-11號
營業時間：每天 12:00 ~ 19:30（公休日於官方FB公佈）
西八碼頭炸雞 北寧店 推薦菜單
推薦菜單：雞脖子、炸雞排、炸雞腿