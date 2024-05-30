想吃脆皮炸雞不只有Popeyes、拿坡里，炸雞控別錯過這家！炸雞品牌「法大炸雞」從台中起家，至今延伸至新北板橋、台北信義、桃園等地。「法大炸雞」菜單上還有各種不同口味，從原味的美式炸雞，到蜂蜜口味韓式炸雞、南洋香辣炸雞都有，想吃炸雞趕緊筆記！







「法大炸雞」從炸雞本身到調味料都有講究；炸雞選用台灣在地雞肉，搭配自製配方調製的粉漿，不只外皮相當酥脆，皮撕開甚至會嫩到會滴汁。



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而隨餐附贈的辣椒粉、青蔥胡椒鹽也是一大亮點！兩款皆是以品牌獨家比例製作，前者香辣帶勁，吃小辣的全加可會受不了；後者則是比一般胡鹽更帶點香氣，搭配炸雞、配料都很好吃。





除了原味炸雞之外，還有韓國味的「卡里克蜂蜜醬炸雞」、南洋味的「南洋香辣醬炸雞」都有，還有創新吃法「香草檸檬優酪雞翅」等，選擇相當多元。如果想要來點更不同的，則可以選「披薩雞腿排」，牽絲起司搭配著酥脆的炸雞，來一塊真的好罪惡好過癮。





炸雞專賣店 法大炸雞 板橋華江店

點心部分則推薦超牽絲濃郁的「Pizza球」，以及台式口味「炸甜不辣」、「煉乳炸銀絲卷」等，每個都好涮嘴。其他菜單除了單點也有各種套餐組合，從「個人飽足餐」、「雙人飽飽餐」，以及「派對分享餐」等，大家可以依照人數選擇。最後提醒大家，這次來訪的「法大炸雞」板橋店主要是以外帶為主，內用僅有3個座位區，若是台北人想內用吃炸雞，不妨也可前往大安信義店；​​​​​​​而品牌於台中也有5間分店，近期也插旗於桃園，大家可以看看附近有哪家分店，揪團一起吃炸雞囉。​​​​​​​

地址：板橋華江店 新北市板橋區華江一路558號

營業時間：週二到日 10:30 ~ 23:00（週一公休）

分店資訊：台中、台北、新北、桃園皆有分店，請見官網公告為主。

炸雞專賣店 法大炸雞 推薦口味

推薦口味：原味炸雞、卡里克蜂蜜醬炸雞、披薩雞腿排、Pizza球