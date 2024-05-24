速食控、炸雞控瘋狂敲碗的Popeyes炸雞，終於要開幕了！來自美國的「Popeyes炸雞」，主打道地路易斯安那州風味，多汁酥脆炸雞、柔軟的炸雞堡通通都是必推、必吃。自從Popeyes宣佈進軍台灣之後，最讓人好奇就是Popeyes什麼時候開幕、Popeyes開在哪裡、Popeyes菜單有什麼，窩客島這次帶你一次看。



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全台灣第一間「Popeyes炸雞」，即將在5/30於台北許昌街正式開幕，地點就位在人潮眾多的台北車站，緊鄰站前新光三越、補習街，絕對是速食控好衝、好朝聖的熱點。門市內約40個內用座位，並且採QRcode線上點餐，炸雞控走過、路過都能聞到療癒邪惡的炸雞香氣。







門市提供的最新線上菜單中，包含Popeyes招牌必點「極磅爽脆炸雞」使用國產新鮮雞肉醃漬12小時、純手工 20次裹粉，並且奢華的用牛油烹炸，打造超酥脆口感。另一必點「布里歐雞腿堡」直接把雞腿排份量加大25%，搭配鬆軟Q彈的布里歐麵包，炸雞控吃一顆就超滿足。





Popeyes 許昌店

薯條的部分使用「肯瓊裹漿脆脆薯條」，帶有馬鈴薯皮，而薯條也先經過調味、顏色較深，不用沾醬也超涮嘴。此外，療癒系點心還有「小鮮肉雞塊」原塊雞胸肉搭配甜鹹、煙燻風味的BBQ沾醬，以及台灣人熟悉的「私房秘製比司吉」搭配草莓沾醬，剖開、抹醬的吃法最對味。飲品部分則推薦「一顆檸檬鮮脆特調」以及台灣獨家飲品「馥郁四季春」配炸雞最解膩。在套餐的部分，Popeyes炸雞提供「個人餐」主餐任選炸雞/漢堡/雞塊、附餐任選薯條/比司吉，再搭配一杯飲品，最低143元就能嚐鮮。如果多人聚餐，也提供「多人餐」6-10塊炸雞盒餐，或是全配版「炸雞堡堡特盛巨飽餐」10塊炸雞、2個漢堡，以及薯條、雞塊、沙拉、比司吉、飲料，所有品項一次全吃到。

地址：台北市中正區許昌街30號1樓

電話：0972203180

開幕日期：2024/05/30

