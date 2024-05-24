速食優惠是月底救星！5月報稅季，到月底真的要吃土了，連鎖速食店已經先提早準備好，祭出超狂買一送一優惠、激省套餐組合幫小資族度過月底。這次窩客島集結7大速食優惠，肯德基買一送一、拿坡里買一送一、漢堡王買一送一，還有麥當勞麥克鷄塊免費送，通通先吃、救錢包。







麥當勞 得來速送麥克鷄塊

自即日起到5/26前，使用麥當勞APP領券，到得來速買「勁辣鷄腿堡套餐/大麥克套餐」就免費送4塊原味麥克鷄塊。除此之外，超人氣「麥香魚」也推出65折早餐優惠，使用麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」功能，可以買到「麥香魚+飲品」套餐4組65折優惠，連早餐都能省一波。



活動內容：

即日起至5/26，麥當勞APP優惠券買「勁辣鷄腿堡套餐/大麥克套餐」送4塊原味麥克鷄塊。

即日起，麥當勞LINE官方帳號-隨買店取，推出麥香魚+飲品早餐套餐四入組新，優惠65折起。







漢堡王 優惠券買一送一

漢堡王優惠券又來了！每到五月繳稅日，就是大家荷包大破洞的日子，而作為最寵粉的漢堡王，當然不例外的祭出「稅尬有春」5月限定優惠券，以買一送一、銅板下午茶等5大主題、32個優惠，讓大家五月繳完稅也不怕吃土。同時，更針對勞動節祭出20元加肉優惠，雙層安格斯漢堡升級吃爽爽。



活動期間：即日起至5/31

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/388276





摩斯漢堡 套餐下殺100元起

針對5月的報稅季節，摩斯漢堡準備好整整一個月的實用套餐優惠，只要出示以下優惠圖片，就可享有指定優惠。其中包含套餐2套200元，任選「摩斯炸蝦堡+冰紅茶、摩斯鱈魚堡+冰紅茶、超級大麥薑燒真珠堡+冰紅茶」200元當兩餐吃。此外還有點心+飲料69元、99元優惠組合，下午茶也能省一波。



活動期間：05/01-05/31

活動方式：出示優惠圖片即可享指定套餐優惠。







肯德基 A+B=89元、買一送一

肯德基在5月28日至7月1日期間，使用肯德基外送訂購餐點消費滿199元，就可享「加購買一送一」優惠 ，可以任選「8塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福、雞汁風味飯」同品項買一送一。此外還有常態優惠「89超雞賞」，A區+B區任選組合價89元，用銅板價就能吃到經典款「肯德基咔啦脆雞、上校雞塊、雞汁風味飯」等人氣美食，自己搭配最低優惠62折。



活動期間：5月28日至7月1日

活動內容：使用肯德基外送訂購餐點消費滿199元即可享指定餐點加購買一送一。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/389827







拿坡里 炸雞買一送一

拿坡里炸雞買一送一！炸雞控一定吃、一定會推的「拿坡里炸雞專賣店」是許多人的聚餐口袋名單之一。這次看準畢業季話題，拿坡里炸雞專賣店特別推出「8塊酷滋炸雞桶」連續22天買一送一優惠，399元就能買一桶、送一桶，無論是畢業前同樂會、還是沒理由就想吃，通通都有理由約起來。



活動期間：2024/05/15-06/05

活動內容：「8塊酷滋炸雞桶」買一送一，$399元(原價$800)。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/389308







必勝客 比薩5折

必勝客半價比薩，5折優惠先搶！這次必勝客不搞怪、也不惹怒義大利人，直接用超強優惠鎖定台灣人的心。自即日起至5/31，必勝客快閃推出「平日大比薩199元、週末大比薩半價」限定優惠，最多8款比薩口味可以選擇，不管是平日在辦公室約吃，還是假日在家開趴，通通有優惠可以賺一波。



優惠期間：即日起至5/31

活動內容：平日外帶單點13吋大比薩199元起，週末外帶單點13吋大比薩只要半價。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/389664







頂呱呱 八塊炸雞桶73折

月底不用吃土，但如果真的要吃，就揪團一起吃！這次頂呱呱在5/22-5/26快閃推出「八塊炸雞桶」優惠，總共4塊原味炸雞、4支原味雞腿，整桶359元就能吃，換算下來相當於打73折。其中，原味炸雞也可以每塊加9元升級辣味炸雞，聚餐約吃超適合。



活動時間：05/22-05/26

活動門市：全台頂呱呱門市(中崙/桃機/動物園店除外)

活動內容：八塊炸雞桶特價$359元（原價$480）



