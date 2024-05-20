必勝客半價比薩，5折優惠先搶！這次必勝客不搞怪、也不惹怒義大利人，直接用超強優惠鎖定台灣人的心。自即日起至5/31，必勝客快閃推出「平日大比薩199元、週末大比薩半價」限定優惠，最多8款比薩口味可以選擇，不管是平日在辦公室約吃，還是假日在家開趴，通通有優惠可以賺一波。
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報稅季錢包不哭哭，必勝客特別推出「平日外帶大比薩199元」限定優惠，自即日起止5/31前，平日外帶13吋大比薩享199元優惠價，總共有6種口味可以選擇。此外，週末假日5/25、5/26更推出「週末外帶大比薩半價」，8款口味通通有優惠，想吃夏威夷、雙層美式臘腸，通通揪團開吃。
特別的是，本次必勝客再推出「不搞怪」的新口味「火辣墨西哥肉肉比薩」，其中特別選用香酥雞、美式臘腸，搭配道地墨西哥辣椒，一次滿足肉肉控、辣辣控的口味。在這次「平日外帶大比薩199元」優惠裡可以用40元加價升級，「週末外帶大比薩半價」擇不用加價就可以享「火辣墨西哥肉肉比薩」5折價開吃。
必勝客 平日外帶單點大比薩199元 優惠資訊
優惠期間：即日起至5/31，限平日外帶
販售地點：全台必勝客門市
優惠內容：平日外帶單點13吋大比薩199元起，口味選擇：夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、海陸總動員(需加價40元升級)、火辣墨西哥肉肉(需加價40元升級)
必勝客 週末外帶單點大比薩半價 優惠資訊
優惠期間：5/25、5/26
販售地點：全台必勝客門市
優惠內容：週末外帶單點13吋大比薩只要半價，口味選擇：夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、海陸總動員、火辣墨西哥肉肉
詳細活動規範及供應情形，依 必勝客 官方公告為準。