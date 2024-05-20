大苑子飲料7元就有！為了慶祝端午節、緬懷屈原，大苑子特別以「7元、屈原」大玩諧音梗，自即日起在「大苑子線上商城」推出14天限定優惠，只要上網下單買大苑子HPP冷壓瓶裝飲品，就可享有「7元加購、7元運費、7元飲料」三重優惠，飲料控先下單，直接送到家開喝。



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台灣人不會放棄諧音梗！這次大苑子特別在端午節前，推出緬懷屈原的「7元」優惠活動。即日起至6/2，在「大苑子線上商城」買瓶裝冷壓飲品，就有3重優惠。第一波5/20~6/2期間，購買限定套組，可享7元加購「旺來芭樂在一起、仙草甘茶」等人氣HPP瓶裝飲品，其中仙草甘茶再送「仙草束口袋」，隱藏版周邊領起來。





此外在第二波5/20~5/30，大苑子鮮果商城全站飲品消費不限金額，再把限量150組的「運費7元」品項加到購物車，就可享有運費7元優惠。最後一波5/31~6/2期間，每日指定飲品可享「7元」優惠價，包含六顆柳丁汁、旺來芭樂在一起250mL、翡翠檸檬在一起250mL，每款通通7元開喝，趁機幫家裡冰箱補補貨。









大苑子鮮果商城 端午節優惠

商城網址：https://walkr.tw/QTgRE9g4

活動期間：5/20~6/2

活動內容：購買限定套組，人氣HPP瓶裝飲品加購價只要7元。



活動期間：5/20~5/30

活動內容：不限品項、金額消費，限量150組「運費7元」加入購物車即享運費7元。



活動期間：5/31~6/2

活動內容：每日特選飲品「六顆柳丁汁、旺來芭樂在一起250mL、翡翠檸檬在一起250mL」每款商品僅需7元。



詳細活動規範及供應情形，依 大苑子 官方公告為準。