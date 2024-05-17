我想跟珍奶原地結婚！身為飲料控，就是天天想喝杯手搖杯，沒喝到就全身不舒服，靈魂伴侶就是手上的大杯珍奶微糖微冰。這次窩客島整理最新11間手搖杯新品、520手搖杯優惠清單，先喝期間限定50嵐葡萄柚、還有超夯「春陽茶事」免費加料優惠，就連超商咖啡也能趁機省一波，520飲料優惠先筆記。







50嵐 葡萄柚系列回歸

50嵐鐵粉又等到了！季節限定飲料每次都來得快、去得也快，一錯過就又要再等一年，連鎖手搖杯「50嵐」超人氣季節限定「葡萄柚系列」這次預計在5/16起陸續回歸開賣，無論是清爽系「鮮柚綠」、酸甜系「葡萄柚多多」通通準時開喝。



上市日期：2024/05/16起陸續開賣，依門市進貨時間為主。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/389345







老賴茶棧 進擊的巨人手搖杯

飲料控獻出你的珍奶！連鎖手搖杯「老賴茶棧」這次特別與超人氣漫畫「進擊的巨人」攜手聯名，推出4款限定飲品、2款加價購小物，包裝上有13款角色飲料杯身、進擊的巨人飲料紙提盒，此外更在全台27間門市設置「進擊的巨人 角色人物立牌」，打卡再送你專屬杯杯、披風，以及日本來回機票，飲料控集體開喝。



上市日期：2024/05/14起

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/389269





春水堂 珍奶41元

520除了是「我愛你」告白日之外，也是經典珍奶「春水堂」的生日，這次為了慶祝春水堂41歲，在5/20當天，春水堂特別推出一日快閃「珍奶加購」優惠，只要消費滿520元，就能用41元加購招牌「珍珠奶茶」小杯一杯，讓珍奶控手刀先衝春水堂朝聖。



活動時間：2024/05/20一日限定

活動內容：於春水堂消費滿520元，就能用41元加購「珍珠奶茶」小杯一杯。







TEA TOP 第二杯半價

台灣人最愛的諧音梗「520」，是個浪漫可愛的告白日，這次手搖杯TEA TOP特別推出酸甜戀愛感、適合夏季的「紅粿青梅青」，在5/20當天於全台TEA TOP門市，可享「紅粿青梅青」第二杯半價優惠，每人限購2組，每店限量100組，夏天喝兩杯消消暑、耍浪漫。



活動時間：2024/05/20一日限定

活動內容：全台TEA TOP門市推出「紅粿青梅青」第二杯半價優惠，每人限購2組，每店限量100組。







春陽茶事 520免費加料

針對520放閃日，「春陽茶事」特別推出限定優惠，在5/18-5/20快閃三天期間內，只要點購人氣飲品「檸檬蜜烏龍、蜜桃烏龍、鳳梨蜜烏龍、荔枝蜜烏龍、覆盆子烏龍」就可享有免費加料三選一，包含「Q彈珍珠、招牌粉條、手作翡翠凍」都可以任選免費加，咀嚼控趁機喝起來。



活動時間：2024/5/18-5/20

活動內容：至門市現場購買大杯指定烏龍茶系列飲品：「檸檬蜜烏龍、蜜桃烏龍、鳳梨蜜烏龍、荔枝蜜烏龍、覆盆子烏龍」，即可免費加料：珍珠、粉條、翡翠凍三選一，每人限購5杯優惠品項。







拾汣茶屋 全台免費喝一杯

Toyz在入獄前於Facebook宣佈，即日起只要加入「金筷子」會員，即可到全台「拾汣茶屋」店面兌換指定飲品一杯，全台灣人都可以免費領取，活動時間自即日起，一直到Toyz出獄為止。領取飲料品項為咀嚼系粉粿飲品「檸檬紅茶粉粿、蜜香粉粿凍飲」，主打輕爽酸甜風味，夏天喝剛剛好。



活動期間：即日起

活動方式：加入「金筷子」會員，即可到全台「拾汣茶屋」店面兌換指定飲品「檸檬紅茶粉粿、蜜香粉粿凍飲」一杯。







Mister Donut 芒果冰沙買一送一

現作飲品也推出芒果控最愛「愛文芒果冰沙」濃郁愛文芒果變身清爽香甜水果冰沙，冰沙上層再放上滿滿芒果丁，帶給你芒果的多重口感。經典熱銷飲品再回歸「蜂蜜檸檬飲」使用優質龍眼蜜，加上由屏東農產的100%檸檬汁，炎熱夏日中最佳的消暑飲品。



活動期間：2024/5/14(二)~2024/5/27(ㄧ)

活動方式：指定飲品愛文芒果冰沙或蜂蜜檸檬飲享買1送1優惠。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/389212







7-ELEVEN 咖啡15杯520元

為了慶祝浪漫520日，7-ELEVEN特別祭出「520情人節」線上寄杯方案，在5/15-5/24期間，用Open Point APP「行動隨時取」功能，可以用520元買到10杯精品美式/拿鐵，或是「11杯特大拿鐵、14杯特大美式、15杯大杯卡布奇諾」，平均一杯最低不到35元，手機滑起來搶優惠。



活動期間：2024/5/15-5/24

活動內容：Open Point APP「行動隨時取」推出10杯精品美式/拿鐵、11杯特大拿鐵、14杯特大美式、15杯大杯卡布奇諾，組合優惠，每組520元。







全家 第二件10元

每到週末，就是要去全家喝咖啡、吃霜淇淋！全家再度祭出會員限定「第二件10元」咖啡、霜淇淋加價購優惠，其中，必吃NB聯名限定款「灰潮香草霜淇淋、炭焙烏龍霜淇淋」，一解本週上班累積的壓力，用超級銅板價在日常中獲得小確幸。



活動期間：2024/05/17-05/19

活動內容：

1、Let's Café特濃拿鐵 大杯第2杯10元。

2、Fami!ce不限口味第2支10元，再+10元送Pocky香蕉棒一盒。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/preview/389447







萊爾富 49元泰奶

即日起至5/28前，萊爾富推出指定飲品「冰泰式奶茶、冰紅茶拿鐵、冰黑糖珍珠奶茶、大杯冰/熱草莓風味茶歐蕾」通通可享單杯特價49元優惠。其中，「冰泰式奶茶」更使用升級配方，加入飛燕牌煉乳，打造茶與奶完美比例融合，夏天喝起來剛剛好。



活動期間：即日起至5/28前

活動內容：萊爾富「冰泰式奶茶、冰紅茶拿鐵、冰黑糖珍珠奶茶、大杯冰/熱草莓風味茶歐蕾」享單杯特價49元。







OKmart 霜淇淋19元、氣泡咖啡49元

針對520話題，OK超商祭出超狂飲品、冰品優惠，OKCAFE與可口可樂旗下的OOHA攜手合作，推出「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，喝得到果香、茶香、咖啡香，在5/29前推出單杯49元優惠。此外，只要憑會員，在5/29前還可以享有「香草牛奶霜淇淋 一支19元」超狂優惠，喝咖啡吃冰很可以。



活動期間：即日起至2024/05/29

活動內容：

OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡，單杯特價49元。

香草牛奶霜淇淋，單支特價19元。



