50嵐鐵粉又等到了！季節限定飲料每次都來得快、去得也快，一錯過就又要再等一年，連鎖手搖杯「50嵐」超人氣季節限定「葡萄柚系列」這次預計在5/16起陸續回歸開賣，無論是清爽系「鮮柚綠」、酸甜系「葡萄柚多多」通通準時開喝。



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50嵐超人氣季節飲料之一「葡萄柚系列」睽違兩年終於強勢回歸，主打使用酸甜多汁的飽滿葡萄柚，採新鮮手工挖取，並且果肉50％鮮取、50%榨汁，讓人在飲料中還能咬到果肉口感。人氣喝法「鮮柚綠」加入茉莉綠茶基底，另一款「葡萄柚多多」搭配酸甜的養樂多，無咖啡因也可以選擇隱藏版「葡萄柚汁」，大人小孩都能喝兩杯消消暑。







針對50嵐「葡萄柚系列」的開賣時間，中區門市（桃／竹／苗／中／彰／投／雲／嘉／金／澎）預計在5/16起陸續到貨開賣，預計5/20全面上市。而先前「葡萄柚系列」也有在北區及南區門市同步回歸，這次在台北也能期待喝得到，不過開賣時間仍依各間門市現場為主，飲料控朝聖之前建議先向門市確認，以免撲空。





50嵐 葡萄柚系列

上市日期：2024/05/16起陸續開賣，依門市進貨時間為主。

品項及價格：

鮮柚綠：中部(M)50元 (L)65元／北部(M)55元 (L)65元

葡萄柚汁：中部(M)50元 (L)65元／北部(M)55元 (L)65元

葡萄柚多多：中部(M)55元 (L)75元／北部(M)60元 (L)75元

（北區買賣時間、販售假格，依各門市為準）