飲料控獻出你的珍奶！連鎖手搖杯「老賴茶棧」這次特別與超人氣漫畫「進擊的巨人」攜手聯名，推出4款限定飲品、2款加價購小物，包裝上有13款角色飲料杯身、進擊的巨人飲料紙提盒，此外更在全台27間門市設置「進擊的巨人 角色人物立牌」，打卡再送你專屬杯杯、披風，以及日本來回機票，飲料控集體開喝。



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老賴茶棧與「進擊的巨人」即日起推出聯名活動，特別設計4款主題飲料，其中包含「紅酒、雷夢紅酒」皆是紅酒風味的調飲，不含酒精成分，讓人隨時都能「喝氣氛」。此外還有「冰團抹茶凍拿鐵、冰團珍珠抹茶凍拿鐵」，以抹茶基底呼應調查兵團綠色披風，搭配抹茶凍、珍珠增添咀嚼口感，活動期間想「第二杯9折」優惠，趁機喝一波。







周邊小物的部分，只要買飲料消費滿100元就能享有加夠資格，加價159元獲得「巨人購物袋」、加價139獲得「調查兵團飲料提袋」，可以單筆一次加購兩項周邊，通通帶回家。除此之外，老賴茶棧更在全台27間門市設置人物立牌，只要買一杯「進擊的巨人」聯名飲料，並參加打卡任務，就有機會抽中「自由之翼陶瓷酒桶杯、調查兵團軍綠披風」等周邊小物，以及最大獎「台北福岡雙人來回機票」，讓飲料控去巨人的故鄉踩點打卡。





老賴茶棧 進擊的巨人聯名活動

活動期間：2024/05/14(二)~2024/07/21(日)



老賴茶棧 進擊的巨人聯名飲品

紅酒：$75（紅酒風味飲品，不含酒精）

雷夢紅酒：$75（紅酒風味飲品，不含酒精）

冰團抹茶凍拿鐵：$80

冰團珍珠抹茶凍拿鐵：$80

優惠活動：進擊的巨人聯名飲品，享第2杯9折優惠。



老賴茶棧 進擊的巨人聯名加價購

活動方式：筆消費$100即可加購任一品項，每人每筆消費最多加購2樣商品。

加購商品：

巨人購物袋：加購價$159

調查兵團飲料提袋：加購價$139



老賴茶棧 進擊的巨人聯名抽獎活動

step1. 凡購買進擊的巨人檔期任一飲品

step2. 與門市擺放之進擊的巨人「人物立牌」拍照

step3. 分享至社群(FB或IG之貼文或限動皆可)

step4. 掃描人物立牌上之QR CODE，登錄發票資訊及上傳社群PO文截圖畫面

完成以上4步驟即可參與抽獎活動



獎項內容：

蒐集4款立牌即可獲得「自由之翼陶瓷酒桶杯」抽獎資格

蒐集8款立牌即可獲得「調查兵團軍綠披風」抽獎資格

蒐集16款立牌即可獲得「台北福岡雙人來回機票」抽獎資格



詳細活動規範及供應情形，依 老賴茶棧 官方公告為準。