本週最新7間手搖杯優惠，飲料控喝起來！天氣越來越熱，天天都要來杯手搖杯消消暑、解解悶，窩客島整理本週最新7間手搖杯飲料新品、飲料優惠整理，再加碼給你3間咖啡「買一送一、5折」優惠，不管你要喝優惠、要喝新品，還是想喝買一送一，窩客島都帶你喝。







迷客夏 新品粉綠豆鮮奶冰沙

夏天必喝綠豆沙再加一！超夯手搖杯迷客夏這次新品，推出超消暑「粉綠豆鮮奶冰沙」比傳統綠豆沙更升級、更綿密，此外還有0酒精調酒系列「夏日莫西多、鳳梨康波綠/青」主打酸甜清爽的果茶風味，飲料控趁新品衝迷客夏開喝。



開賣日期：05/08

售價：粉綠豆鮮奶冰沙 $60元(M)/$70元(L)

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/388704







麻古茶坊 楊枝甘露、4款芒果手搖

每年夏天一定要喝到楊枝甘露，才算是正港飲料控！被譽為一喝就停不下來的「麻古茶坊」楊枝甘露系列，確定將於5/7強勢回歸，帶來4款芒果特調飲料，搶先為芒果控獻上今夏第一杯楊枝甘露。同時，更祭出全新「柳橙芒果果粒」，混搭清爽鮮甜的柳橙，整體層次更加升級。



開賣日期：5/7

售價：

楊枝甘露2.0 （Ｌ）

北、中區85元；南區80元；大葉高島屋90元

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/388707





CoCo 百香雙響炮40元

CoCo百香雙響炮，喝一杯省20元！超人氣連鎖手搖「CoCo都可」，這次為了慶祝27周年生日，特別推出快閃限定「飲料折20元」快閃優惠，超人氣、經典必喝咀嚼果茶「百香雙響炮」以及清爽系「檸檬奇遇桔」通通開喝，飲料控準時揪團喝起來。



活動期間：2024/5/9-5/12，每間門市限定其中2天

活動內容：於CoCo門市、都可訂享指定飲品優惠：

百香雙響炮(L)優惠價40元

檸檬奇遇桔(L)優惠價30元

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/388741







先喝道 玫瑰鮮奶茶2杯99元

為了慶祝5/12母親節，手搖杯「先喝道」特別在5/12當天，推出人氣招牌「玫瑰鮮奶茶（英式玫瑰拿鐵）」2杯99元優惠，除此之外，在5/8-5/12期間，購買任一飲品，皆可獲得獨家特製的「玫瑰花束貼紙」，用小巧思跟媽咪告白。



活動期間：2024/05/12

活動內容：玫瑰鮮奶茶（英式玫瑰拿鐵）2杯99元。







COMEBUY 荔枝手搖杯送口香糖

經典連鎖手搖杯COMEBUY，這次特別與extra®無糖口香糖聯名，在5/15起，只要買COMEBUY經典必喝款「荔枝系列」荔枝玉露、玉荷冰綠、玉荷冰綠晶球任一杯，就免費送extra® 無糖口香糖試吃包(一包二粒)，6/1起只要出示學生證買荔枝系列，送extra® 口香糖最新正品包(一包十粒)，不管是喝手搖、嚼口香糖，都讓人上班、上課不睡著。



活動內容：

5/15起，買「荔枝系列」荔枝玉露、玉荷冰綠、玉荷冰綠晶球任一杯，就免費送extra® 無糖口香糖試吃包(一包二粒)。

6/1起，「荔枝系列」任一杯並出示學生證，就免費送extra® 口香糖最新正品包(一包十粒)。







蔦日子 第二杯5折

手搖杯「蔦日子」首次進軍桃園，在5/8起插旗內壢家樂福，為了和桃園粉絲一起嗨，特別在5/8-5/10期間，推出期間限定「第二杯5折」優惠，僅限內壢家樂福店，每天一款指定飲品「蔦綠篤檸檬、黑蜂檸喜歡妳、青檸女朋友」可享第二杯5折，桃園飲料控揪團喝。



活動日期：5/8-5/10

活動內容：蔦日子內壢家樂福店限定，每日一款指定飲品享第二杯5折。







麥吉 ⽔果氣泡mojito、不銹鋼飲料瓶

手搖杯的潮牌「麥吉machi machi」每次不只是新飲料，還有新周邊也都讓粉絲們想在第一時間入手、收藏。這次麥吉特別與1980年代的美國藝術家「Basquiat巴斯奇亞」授權聯名，推出全新周邊不銹鋼飲料瓶，塗鴉風格的方形飲料瓶超有特色，個性派的飲料控一定要先收藏。



開賣日期：05/15

售價：

Basquiat X machi machi 聯名不鏽鋼瓶：$680

無酒精水果mojito：$75

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/388811







7-ELEVEN 咖啡買一送一

小七「超級五六日」優惠每週都讓人瘋搶，本週5/8-5/12為了慶祝母親節，特別推出限定「咖啡買一送一」優惠，到7-ELEVEN門市買「黑糖珍珠撞奶、濃萃美式、濃萃拿鐵、卡布奇諾(大)」以及現萃茶門市限定「英式紅茶、青梅冰茶」通通可享同品項買一送一，7-ELEVEN買一送一喝起來。



活動期間：2024/05/08-05/12

活動內容：指定飲品同品項買一送一。

指定品項：黑糖珍珠撞奶、濃萃美式、濃萃拿鐵、卡布奇諾(大)、英式紅茶、青梅冰茶。







全家 咖啡10元

愛媽媽每一天都是母親節！全家為了讓小朋友們可以多一個理由陪媽媽喝杯咖啡、送支康乃馨，和媽媽開心的過母親節，特別從5/10~5/12限時3天於實體全家店舖及全家會員APP推出母親節限定活動，不論是Let’s Café、還是Fami!ce系列商品最低62折，再加碼開賣限量空運康乃馨、愛媽媽每一天。



活動時間：5/10~5/12

活動內容：Let’s Café經典美式(特大杯，冰熱不限)第2杯10元

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/388841







義美 咖啡半價30元

義美拿鐵半價30元開喝！近年不只超商賣現煮咖啡，就連大賣場、超市、量販通通也有現煮咖啡，讓咖啡控走到哪、喝到哪。這次義美為了讓更多人都能喝一杯奶香濃郁的「拿鐵咖啡」，特別在門市推出全新「無乳糖拿鐵咖啡」，乳糖不耐症也能喝，新品再推半價30元優惠，比超商咖啡更便宜。



活動期間：5/6-5/31

活動內容：每天12:00前，無乳糖咖啡拿鐵（冰/熱）享半價優惠。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/388612



