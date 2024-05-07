CoCo百香雙響炮，喝一杯省20元！超人氣連鎖手搖「CoCo都可」，這次為了慶祝27周年生日，特別推出快閃限定「飲料折20元」快閃優惠，超人氣、經典必喝咀嚼果茶「百香雙響炮」以及清爽系「檸檬奇遇桔」通通開喝，飲料控準時揪團喝起來。



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CoCo為了慶祝27歲的「都可日」，特別在5/9起於全台門市陸續推出「Co愛生日慶」快閃優惠，本次優惠主推經典必喝「百香雙響炮」一杯40元就能喝，最經典的酸甜百香、加上Q彈珍珠、椰果，是咀嚼控必喝的經典手搖之一。另一款超人氣「檸檬奇遇桔」本次優惠則特價30元開喝，使用酸甜檸檬汁加金桔，搭配奇亞籽、蜜香凍、話梅提味，最適合夏天解膩喝起來。





CoCo表示，本次「Co愛生日慶」優惠期間於5/9-5/12，每間門市限定「其中2天」參加優惠活動，並且在門市現場消費、線上訂餐「都可訂」都可以享有優惠，建議飲料控先在CoCo官方粉絲頁確定活動日期，或是直接致電詢問門市，就是要喝到CoCo百香雙響炮優惠。







CoCo 27週年Co愛生日慶優惠活動

活動期間：2024/5/9-5/12，每間門市限定其中2天，各門市活動日期公告於CoCo官方粉絲頁。

活動內容：於CoCo門市、都可訂享指定飲品優惠：

百香雙響炮(L)優惠價40元

檸檬奇遇桔(L)優惠價30元



詳細活動規範及供應情形，依 CoCo 官方公告為準。