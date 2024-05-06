夏天必喝綠豆沙再加一！超夯手搖杯迷客夏這次新品，推出超消暑「粉綠豆鮮奶冰沙」比傳統綠豆沙更升級、更綿密，此外還有0酒精調酒系列「夏日莫西多、鳳梨康波綠/青」主打酸甜清爽的果茶風味，飲料控趁新品衝迷客夏開喝。



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迷客夏夏季以清爽、消暑作為主題，第一波在5/8起推出新品「粉綠豆鮮奶冰沙」，與傳統綠豆沙不同，特別選用台南5號的粉綠豆，主打皮薄、果實綿密，經過2.5小時熬煮悶蒸，加上迷客夏招牌綠光鮮奶，杯杯現打成冰沙，每天限量供應，要喝一定要趁早衝。





此外，迷客夏在5/15起再推兩款果香系新品，其中包含「鳳梨康波」系列，以歐式糖漬水果「Compote

康波」的製成方式，將水果以糖水煮熟，除了容易保存，也更能保留水果風味與口感。迷客夏新品「鳳梨康波綠、鳳梨康波青」則是使用台農17號金鑽鳳梨，熬煮成鳳梨康波，再加進清爽綠查或青茶，打造清爽果茶喝法。





如果想要香氣再升級，迷客夏更推薦新品「夏日莫西多」，以調酒Mojito作為靈感，打造0酒精調飲，使用新鮮薄荷葉手搗30秒，把香氣融進基底「鳳梨康波」與茶底中，變身成0酒精、偽調酒喝法。特別的是，在5/15-6/16期間，迷點會員至迷點線上點餐並使用icash Pay支付，即可享15% OPENPOINT點數回饋，買新品「粉綠豆鮮奶冰沙、鳳梨康波綠/青、夏日莫西多」再加碼送5%點數，飲料控線上點起來更划算、還不用排隊。







迷客夏新品系列

上市日期：2024/05/08

品項及價格：

粉綠豆鮮奶冰沙 $60元(M)/$70元(L)

（每日限時限量，售完為止）



上市日期：2024/05/15

品項及價格：

夏日莫西多 $65元(L) 鳳梨康波綠/青 $60元(L)



詳細活動規範及供應情形，依 迷客夏 官方公告為準。