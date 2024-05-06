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麥當勞雞塊新沾醬！WcDonald’s「幻の麥當勞」蒜香酸辣醬、辣味麥克鷄塊開吃，麥當勞會員大薯買一送一。

2024-05-06 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：麥當勞 人氣：156
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

這是真的麥當勞！在許多動漫裡都能看到「麥當勞」出現，而且把麥當勞經典LOGO「M」被翻轉為「W」，讓人會心一笑。這次是麥當勞特別把動漫裡才出現的WcDonald’s「幻の麥當勞」帶到現實，並且與動漫插畫師、動畫公司合作，推出全新動漫系包裝、雞塊新沾醬「蒜香酸辣醬」，還有超人氣「辣味麥克鷄塊」同步回歸，雞塊控真的會嗨。

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麥當勞WcDonald’s「幻の醬」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

麥當勞全新系列WcDonald’s「幻の麥當勞」，把動漫裡的WcDonald’s神還原，打造全新動漫風格。麥當勞特別攜手曾與DC Comics漫畫公司合作的動漫插畫師Acky Bright，設計全新限定包裝，以黃底、搭配大膽黑白線條，從鷄塊沾醬、鷄塊盒、薯條盒、紙袋、中杯冷飲杯，通通都是藝術品收藏等級。本次同步聯手動畫製作公司Studio Pierrot，推出4支麥當勞短劇，讓動畫黨通通追起來。
麥當勞WcDonald’s「幻の醬」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

更狂的是，這次麥當勞WcDonald’s「幻の麥當勞」更特別推出「幻の醬」蒜香酸辣醬，其中使用生薑、大蒜、醬油、辣椒等食材調製，主打爽辣風味，致敬漫畫角色熱血爆棚的風格。除此之外，粉絲們瘋狂敲碗的「辣味麥克鷄塊」本次也強勢回歸，吃得到外層麵衣增加了印度Teja辣椒碎片、巴西利葉，鷄肉則加入辣椒、白胡椒等辛辣料調味，5/8起正式開賣，辣辣控吃到爽。
麥當勞WcDonald’s「幻の醬」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，麥當勞每週限定「APP優惠」本次強勢推出「單點大薯買一送一」限定優惠，5/8起還有得來速「買十塊辣味麥克鷄塊套餐、送麥脆鷄腿」以及「買勁辣鷄腿堡套餐、送四塊原味麥克鷄塊」等優惠，買雞塊送炸雞、買漢堡送雞塊優惠，鐵粉一定要跟上。
麥當勞WcDonald’s「幻の醬」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

麥當勞WcDonald’s「幻の醬」

活動期間：5月8日起至6月4日(或售完為止)。
 

麥當勞 辣味麥克鷄塊

活動期間：5月8日起至6月4日（或售完為止）。
 

麥當勞 APP x 得來速限時優惠

活動方式：麥當勞APP會員，每週發送指定得來速優惠券
活動期間：5月8日至5月19日止
優惠內容：
購買十塊辣味麥克鷄塊套餐，送辣味麥脆鷄腿乙個。
購買十塊原味麥克鷄塊套餐，送原味麥脆鷄腿乙個。
活動期間：5月20日至6月2日止
優惠內容：
購買大麥克套餐送四塊原味麥克鷄塊。
購買勁辣鷄腿堡套餐送四塊原味麥克鷄塊。

詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。

 

 

 

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