超厚「大甲芋頭巴斯克乳酪蛋糕」！如果是熱愛起司蛋糕、巴斯克蛋糕的甜點控，口袋名單一定會有這間「Cosmoship 宇宙小艇」，無論是在大安區店面享受悠閒下午茶，或是整顆蛋糕宅配回家開趴，通通超滿足。這次宇宙小艇推出全新「大甲芋頭巴斯克乳酪蛋糕」，母親節限定開吃，全家取貨還有「霜淇淋免費吃」隱藏版優惠。



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宇宙小艇新品「大甲芋頭巴斯克乳酪蛋糕」特別使用大甲芋頭，混合了法國頂級無鹽發酵奶油及鮮奶油，手工製成綿密、濃郁的芋泥內餡，搭配KIRI乳酪製成的巴斯克乳酪蛋糕，打造雙層風味與口感，更強調其中只添加了1%的日本鑽石低筋麵粉，打造「低碳水」甜點，搶攻母親節蛋糕新話題。





除了芋頭蛋糕之外，宇宙小艇這次母親節加碼推出「雲朵黑芝麻天使卷」，使用日本進口的「特寶笠果子用粉」，結合白米和糯米粉，打造雲朵一樣輕盈蓬鬆的口感，並且以細緻黑芝麻粉、中壢百年老店張豐盛的「手工黑芝麻醬」，讓人吃到綿密、甜而不膩的風味，同樣適合跟媽咪一起當下午茶吃。







宇宙小艇表示，本次母親節蛋糕「大甲芋頭巴斯克乳酪蛋糕、雲朵黑芝麻天使卷」，自即日起官網開放預購，門市也有少量現貨可以碰碰運氣。特別的是，如果在5/1-5/31期間內下單，並且選擇全家超商取貨，完成取件者免費送「Fami!ce霜淇淋乙支」，是甜點控的小確幸。





宇宙小艇 母親節蛋糕推薦

雲朵黑芝麻天使卷：550元

大甲芋頭巴斯克乳酪蛋糕5寸：580元

大甲芋頭巴斯克乳酪蛋糕6寸：750元



宇宙小艇 取貨送全家霜淇淋 優惠活動

活動方式：

活動期間內(2024/5/1-5/31)完成下訂單，並且於6/15前在全家完成取件者，即贈活動品項Fami!ce霜淇淋乙支。



贈送方式：

2024/5/16起，依實際完成取貨順序發放，因數量有限送完為止，如未獲贈不另通知。