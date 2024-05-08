愛媽媽每一天都是母親節！全家為了讓小朋友們可以多一個理由陪媽媽喝杯咖啡、送支康乃馨，和媽媽開心的過母親節，特別從5/10~5/12限時3天於實體全家店舖及全家會員APP推出母親節限定活動，不論是Let’s Café、還是Fami!ce系列商品最低62折，再加碼開賣限量空運康乃馨、愛媽媽每一天。
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那個女人不愛花、媽媽一定也會喜歡子女們送的花，全家便利商店要讓「愛媽媽」可以更有儀式感，變的不一樣，特別於5/9起開賣由哥倫比亞空運進口的康乃馨鮮花花束，由鮮紅色的康乃馨搭配粉嫩色包裝創造心花開的氛圍，並以紅色康乃馨的花語「祝福媽媽健康長壽」向媽媽傳遞最真摯、溫暖的愛意。
同時，在5/10~5/12限時3天於於實體全家店舖及全家會員APP推出母親節限定活動，包含Fami!ce 霜淇淋、Let’s Café特大杯美式、蜜露珂娜膠原拿鐵、搖搖茶吧柳橙香柚綠茶等皆享同品項第2件10元活動。並且在「全家」會員APP中的隨買跨店取，也推出包含Let’s Café中杯單品美式10杯、中杯單品拿鐵9杯、大杯經典美式18杯、大杯經典拿鐵15杯、私品茶55元系列15杯、私品茶65元系列13杯、Fami!ce霜淇淋15支，通通享520元優惠價。
全家母親節 實體店鋪優惠資訊
活動時間：5/10~5/12
實體店鋪活動：全家會員限定
Let’s Café經典美式(特大杯，冰熱不限)第2杯10元
Let’s Café蜜露珂娜膠原拿鐵(大杯，冰熱不限)第2杯10元
搖搖茶吧柳橙香柚綠茶(特大杯，冰飲)第2杯10元
Fami!ce 霜淇淋(不限口味)第2支10元，再加10元贈Pocky香蕉棒一盒
全家母親節 全家會員APP-隨買跨店取活動 (每會員限購2組)
Let’s Café單品美式(中杯)10杯520元
Let’s Café單品拿鐵(中杯)9杯520元
Let’s Café經典美式(大杯)18杯520元
Let’s Café經典拿鐵(大杯)15杯520元
私品茶55元系列15杯520元
私品茶65元系列13杯520元
Fami!ce霜淇淋49元系列15支520元